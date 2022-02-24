"Велика сімка" засудила Путіна за напад на Україну: що заявили

Лідери країн "Великої сімки" засудили Путіна "за його послідовну відмову від участі у дипломатичному процесі для вирішення питань, що стосуються європейської безпеки, незважаючи на наші неодноразові пропозиції".

Лідери країн "Великої сімки" жорстко засудили вторгнення РФ в Україну, яке розпочалося 24 лютого. Лідери G7 заявили, що країни "Великої сімки" рішуче підтримують Україну.

Про це повідомляє CNN.

"Ми жорстко засуджуємо російське вторгнення в Україну. Ми оголошуємо про нашу невпинну підтримку та солідарність з Україною", — йдеться у заяві G7.

Лідери країн "Великої сімки" засудили Путіна "за його послідовну відмову від участі у дипломатичному процесі для вирішення питань, що стосуються європейської безпеки, незважаючи на наші неодноразові пропозиції".

"Ми єдині з партнерами, включаючи НАТО, ЄС та їхні держави-члени, а також з Україною, і, як і раніше, сповнені рішучості робити все необхідне для збереження цілісності міжнародного порядку, заснованого на правилах", — сказано в заяві.

Як повідомляв "Телеграф", наступ на Україну розпочався з боку Росії та Білорусії. Це відбувається у межах Луганської, Сумської, Харківської, Чернігівської та Житомирської областей.

На даний момент по всій території України запроваджено військовий стан. Україна вже розірвала дипломатичні відносини з Росією.