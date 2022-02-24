"Большая семерка" осудила Путина за нападение на Украину: что заявили

Лидеры стран "Большой семерки" осудили Путина "за его последовательный отказ от участия в дипломатическом процессе для решения вопросов, касающихся европейской безопасности, несмотря на наши неоднократные предложения".

Лидеры стран "Большой семерки" жестко осудили вторжение РФ в Украину, которое началось 24 февраля. Лидеры G7 заявили, что страны "Большой семерки" решительно поддерживают Украину.

Об этом сообщает CNN.

"Мы жестко осуждаем российское вторжение в Украину. Мы объявляем о нашей непрестанной поддержке и солидарности с Украиной", — говорится в заявлении G7.

Лидеры стран "Большой семерки" осудили Путина "за его последовательный отказ от участия в дипломатическом процессе для решения вопросов, касающихся европейской безопасности, несмотря на наши неоднократные предложения".

"Мы едины с партнерами, включая НАТО, ЕС и их государства-члены, а также с Украиной, и по-прежнему полны решимости делать все необходимое для сохранения целостности международного порядка, основанного на правилах", — сказано в заявлении.

Как сообщал "Телеграф", наступление на Украину началось со стороны России и Белоруссии. Это происходит в пределах Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областей.

На данный момент по всей территории Украины введено военное положение. Украина уже разорвала дипломатические отношения с Россией.