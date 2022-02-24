НАТО не закриє небо над Україною: названо причину

При цьому США внесли всю Україну до списку "закритого неба"

Одні з дієвих кроків проти російського агресора — безполітну зону над Україною не буде встановлено з боку НАТО.

Про це повідомив заступник міністра оборони Британії Джеймс Хіпі. За його словами, це нібито призведе до "прямого зіткнення Альянсу з Росією". Він також заявив про посилення підтримки членів НАТО у Східній Європі.

Зазначимо, що США розширили безпольотну зону біля України. До забороненої для американських пілотів зони потрапили вся Україна, Білорусь та західна частина Росії. Обмеження не поширюються на воєнні операції.

Росія атакувала Україну на світанку 24 лютого — вибухи було чутно у великих містах країни. Бої продовжуються на півдні, півночі та сході України. У великих містах запроваджено комендантську годину, а метрополітен став укриттям. Росія вже ввела, за інформацією Генштабу ЗСУ, 60 батальйонно-тактичних груп і настає, в основному, за трьома напрямками.

Згідно з останніми зведеннями з фронту, росіяни захопили острів Зміїний, де прикордонники України зазнали незворотних втрат.

Також, як повідомляє "Телеграф", по мережі поширюють фейки, які націлені на підрив обороноздатності України. Один із них стосується питання забезпечення міст електроенергією. Другий — про уявне захоплення Маріуполя.