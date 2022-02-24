У Міноборони спростували фейки про Маріуполь: подробиці

Найбільше місто на березі Азовського моря залишається під контролем України

В умовах великомасштабного російського вторгнення в Україну в соцмережах поширюються брехливі повідомлення про нібито захоплення російськими військами Маріуполя (Донецька область). Це неправда, місто залишається під контролем України.

Про це у коментарі "Телеграфу" увечері у четвер, 24 лютого, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Маріуполь, попри всі заяви та інформацію із соцмереж, знаходиться під контролем Збройних сил України. Маріуполь наш!", — сказала вона.

Маріуполь — найбільше місто на березі Азовського моря. Чисельність населення міста на 1 січня 2021 року становить понад 431 тисячу осіб.

Маріуполь на карті

За час російського вторгнення в Україну, яке почалося вранці в четвер, 24 лютого, російська армія обстріляла в Україні вже 32 цивільні об’єкти. Наступ відбувається відразу за декількома напрямками. У генштабі ЗСУ повідомили про атаки з Чорноморського регіону.

Російським десантом був захоплений, а потім відбитий українськими воїнами аеропорт Гостомеля (біля Києва).

Водночас у Чорному морі російські війська після масованого обстрілу з корабельного озброєння та бомбардування авіацією захопили острів Зміїний. Під час бою загинуло 13 українських прикордонників.