Рус

У Міноборони спростували фейки про Маріуполь: подробиці

Автор
Дмитро Іщенко Дмитро Іщенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
203
Маріуполь – українське місто Новина оновлена 24 лютого 2022, 23:33
Маріуполь – українське місто

Найбільше місто на березі Азовського моря залишається під контролем України

В умовах великомасштабного російського вторгнення в Україну в соцмережах поширюються брехливі повідомлення про нібито захоплення російськими військами Маріуполя (Донецька область). Це неправда, місто залишається під контролем України.

Про це у коментарі "Телеграфу" увечері у четвер, 24 лютого, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Маріуполь, попри всі заяви та інформацію із соцмереж, знаходиться під контролем Збройних сил України. Маріуполь наш!", — сказала вона.

Маріуполь — найбільше місто на березі Азовського моря. Чисельність населення міста на 1 січня 2021 року становить понад 431 тисячу осіб.

Маріуполь на карті
Маріуполь на карті

За час російського вторгнення в Україну, яке почалося вранці в четвер, 24 лютого, російська армія обстріляла в Україні вже 32 цивільні об’єкти. Наступ відбувається відразу за декількома напрямками. У генштабі ЗСУ повідомили про атаки з Чорноморського регіону.

Російським десантом був захоплений, а потім відбитий українськими воїнами аеропорт Гостомеля (біля Києва).

Водночас у Чорному морі російські війська після масованого обстрілу з корабельного озброєння та бомбардування авіацією захопили острів Зміїний. Під час бою загинуло 13 українських прикордонників.

Теги:
#Росія #Війна #Захоплення #Маріуполь #Спростування
В Україні оголошено загальну мобілізацію
Україна
Зеленський оголосив в Україні загальну мобілізацію: перші подробиці
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
В Україні оголошено загальну мобілізацію
Зеленський оголосив в Україні загальну мобілізацію: перші подробиці
Дата публікації
Категорія
Російські війська готуються до десантування
Путін готує нову хвилю вторгнення: подробиці від Резнікова
Дата публікації
Категорія
Байден став на підтримку України після російського вторгнення
Байден виступив із новою заявою щодо Росії: що він сказав
Дата публікації
Категорія
Валерій Залужний
Бліцкрига у росіян не вийшло: заява глави ЗСУ
Дата публікації
Категорія
Росія посеред ночі нанесла удари по всій території України
Війна: війська Путіна вторглись до України, Росія наносить масштабні удари з різних напрямків (оновлюється)