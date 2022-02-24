В Минобороны опровергли фейки о Мариуполе: подробности

Крупнейший город на берегу Азовского моря остается под контролем Украины

В условиях крупномасштабного российского вторжения в Украину в соцсетях распространяются лживые сообщения о якобы захвате российскими войсками Мариуполя (Донецкая область). Это неправда, город остается под контролем Украины.

Об этом в комментарии "Телеграфу" вечером в четверг, 24 февраля, сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр.

"Мариуполь, несмотря на все заявления и информацию из соцсетей, находится под контролем Вооруженных сил Украины. Мариуполь наш!", — сказала она.

Мариуполь — крупнейший город на берегу Азовского моря. Численность наличного населения города на 1 января 2021 года составляет более 431 тысяч человек.

Мариуполь на карте

За время российского вторжения в Украину, которое началось утром в четверг, 24 февраля, российская армия обстреляла в Украине уже 32 гражданских объекта. Наступление происходит сразу по нескольким направлениям. В генштабе ВСУ сообщили об атаках из Черноморского региона.

Российским десантом был захвачен, а затем отбит украинскими воинами аэропорт Гостомеля (близ Киева).

Вместе с тем в Черном море российские войска после массированного обстрела из корабельного вооружения и авиации захватили остров Змеиный. Во время боя погибли 13 украинских пограничников.