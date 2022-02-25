Не знали, що йдуть на війну: відео з полоненими російськими солдатами

Обидва полонених — з Бурятії

У мережі з'явилось відео із двома взятими у полон російськиими солдатами, які атакували Україну з боку окупованого Криму.

Відео опубліковано на YouTube-каналі Try Ukraine Info.

На кадрах можна побачити двох солдатів з російського міста Улан-Уде — капітана гвардії Міхоєва та єфрейтор Касаткіна. Обидва окупанти розповідають, що вони були на навчаннях в окупованому Криму та не знали, що їх відправляють у наступ. Також вони нібито не знали, що опинилися в Україні впродовж чотирьох годин після того, як їх висадили у полі.

Ймовірно, що Міхоєв та Касаткін говорили заздалегідь підготовлену для полону промову. Однак раніше з'являлась інформація, що Росія відправляє в наступ на Україну контрактників, які потрапили на службу кілька місяців тому і також не знали, що їдуть на війну.

Нагадаємо, під час запеклого бою українських бійців з цілим розвідувальним взводом російських окупантів на території Чернігівської області, ворог здав зброю та добровільно здався українцям. Відео допиту одного із затриманих у четвер, 24 лютого, на своїй сторінці у соцмережі оприлюднив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 24 лютого президент Російської Федерації Володимир Путін оголосив про початок "військової спецоперації" проти України, після чого у різних українських містах пролунала серія вибухів.