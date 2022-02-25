Не знали, что идут на войну: видео с пленными российскими солдатами

Оба пленных — из Бурятии

В сети появилось видео с двумя взятыми в плен российскими солдатами, атаковавшими Украину со стороны оккупированного Крыма.

Видео опубликовано на YouTube-канале Try Ukraine Info.

На кадрах можно увидеть двух солдат из российского города Улан-Удэ — капитана гвардии Михоева и ефрейтора Касаткина. Оба оккупанта рассказывают, что они были на учениях в оккупированном Крыму и не знали, что их отправляют в наступление. Также они не знали, что оказались в Украине в течение четырех часов после того, как их высадили в поле.

Вероятно, что Михоев и Касаткин говорили заранее подготовленную для плена речь. Однако ранее появлялась информация, что Россия отправляет в наступление на Украину контрактников, попавших на службу несколько месяцев назад и не знавших, что едут на войну.

Напомним, во время ожесточенного боя украинских бойцов с целым разведывательным взводом российских оккупантов на территории Черниговской области, враг сдал оружие и добровольно сдался украинцам. Видео допроса одного из задержанных в четверг, 24 февраля, на своей странице в соцсети обнародовал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 24 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о начале "военной спецоперации" против Украины, после чего в разных украинских городах раздалась серия взрывов.