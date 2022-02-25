Росія готує масштабну провокацію проти України: Кулеба повідомив деталі

Українців попередили про нові російські фейки

Росія, яка розпочала вторгнення в Україну 24 лютого, готує провокації для того, щоб звинуватити українців у нелюдських діях.

Про це повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба у Твіттері.

"За даними розвідки, РФ планує масштабну провокацію з метою "дегуманізації" українців, звинувачення України в нібито нелюдських діях", — повідомив він.

Він закликав не вестися на фейки та нагадав, що українці захищають свою землю у захисній війні.

Крім того, він нагадав, що українські війська не обстрілюють дитячі садки та не ціляться у цивільне населення.

Як повідомлялося раніше, 25 лютого росіяни почали обстрілювати Харків, внаслідок чого снаряд потрапив до житлового багатоповерхового будинку.

За кілька годин до цього ворожа армія завдала прицільних ударів по місту Охтирка, що на Сумщині. Внаслідок атаки було обстріляно дитячий садок, через що повідомлялося про поранених дітей та кількох загиблих дорослих.

Крім того, масової атаки Росії зазнав Старобільськ Луганської області, що також спричинило смерть місцевих жителів.