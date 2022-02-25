Укр

Россия готовит масштабную провокацию против Украины: Кулеба сообщил детали

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Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Российские войска Новость обновлена 25 февраля 2022, 20:47
Российские войска

Украинцев предупредили о новых российских фейках

Россия, которая начала вторжение в Украину 24 февраля, готовит провокации, для того, чтобы обвинить украинцев в бесчеловечных действиях.

Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба в Твиттер.

"По данным разведки, РФ планирует масштабную провокацию в целях "дегуманизации" украинцев, обвинения Украины в якобы бесчеловечных действиях", — сообщил он.

Он призвал не вестись на фейки и напомнил, что украинцы защищают свою землю в защитной войне.

Кроме того, он напомнил, что украинские войска не обстреливают детские сады и не целятся в гражданское население.

Как сообщалось ранее, 25 февраля россияне начали обстреливать Харьков, вследствие чего снаряд попал в жилой многоэтажный дом.

За несколько часов до этого вражеская армия нанесла прицельные удары по городу Ахтырка, что в Сумской области. В результате атаки был обстрелян детский сад из-за чего сообщалось о раненых детях и нескольких погибших взрослых.

Кроме того массовой атаке России подвергся Старобельск Луганской области, что также стало причиной смерти местных жителей.

Теги:
#Украина #Россия #Дмитрий Кулеба #Фейки
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