Арахамія жорстко висловився про переговори з росіянами: подробиці

В Україні припустили, що переговори із представниками країни-окупанта закінчаться нічим.

Україна готова вести переговори з Росією, але лише на своїх умовах.

Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія у своєму Фейсбуку і згадав вже легендарну фразу захисників острова Зміїний.

"Переговори підуть або у потрібному Україні напрямку, або як російський військовий корабель", — написав він.

Нардеп також відповів на низку запитань у коментарях до запису, зокрема він повідомив, що прольоти російських вертольотів над житловими будинками біля Києва є нагнітанням ситуації, щоб посилити свою переговорну позицію.

"Так було у 2015 у Мінську", — написав Арахамія.

Крім того, він не побачив особливої загрози, що Олександр Лукашенко відправить сухопутні війська Білорусі в наступ на землі України.

"Насправді це буде прийнятним сценарієм, щоб увімкнути світову спільноту ще сильніше за порушення основ дипломатії", — повідомив глава "СН".

Також він наголосив, що вимог щодо припинення вогню під час переговорів не було озвучено, оскільки це дозволить російським окупантам відпочити та перегрупуватися.

Як повідомлялося раніше, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Лукашенком 27 лютого, під час якої сторони домовилися про зустріч делегацій на кордоні України та Білорусі без жодних умов.

"Скажу відверто, як завжди: я не дуже вірю в результат цієї зустрічі, але нехай спробують", — сказав Зеленський.

Примітно, що тоді білоруський диктатор запевнив українського лідера, що з його країни не полетять ракети або літаки. Вже через кілька годин звідти було завдано ракетного удару по аеропорту Житомира.