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Побачив техніку окупанта – не мовчи: 4 способи повідомити про пересування військ Росії

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Українці, повідомляйте про пересування ворожої техніки Новина оновлена 01 березня 2022, 12:52
Українці, повідомляйте про пересування ворожої техніки

Є декілька способів повідомити про пересування ворога

В Україні шостий день триває війна. Війська Росії намагаються прорватися в міста, і кожен українець можемо допомогти своїй країні, вчасно проінформувавши про пересування ворожої техніки. Детальніше про те, куди звертатися у разі, якщо побачили на вулицю війська окупанта – в матеріалі "Телеграфу".

Є декілька способів поінформувати про пересування загарбників в Україні

По-перше, Служба безпеки України закликає фіксувати рух ворожих військ і надсилати інформацію через офіційний чат-бот @stop_russian_war_bot

По-друге, Генеральний штаб ЗСУ звертався до жителів Сумської, Чернігівської, Херсонської, Житомирської, Київської та Харківської областей із проханням передавати інформацію про пересування ворожої техніки українським військовим або керівництву ваших населених пунктів, районів, областей.

По-третє, відреагувати на повідомлення має поліція (номер – 102) або ж СБУ (номер відділення в вашому регіоні). Дайте правоохоронцям якомога більше інформації щодо розташування ворожих військ, надавши найбільш точні орієнтири.

По-четверте, ви маєте можливість знімати на відео пересування російської техніки та викладати у соцмережі під хештегом #війна_проти_україни.

Зауважимо, що фіксувати рух української техніки – не можна в жодному разі!

Раніше "Телеграф" повідомляв, як можна розпізнати російську техніку. Є певні відмінності у знаках і кольорах як і щодо танків і бронетехніки РФ, так і відносно російських гелікоптерів.

Теги:
#Війська #Росія #Війна
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