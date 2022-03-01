Увидел технику оккупанта – не молчи: 4 способа сообщить о передвижении войск России

Есть несколько способов сообщить о передвижении врага

В Украине шестой день идет война. Войска России пытаются прорваться в города, и каждый украинец может помочь своей стране, вовремя проинформировав о передвижении вражеской техники. Детальнее о том, куда обращаться в случае, если увидели на улицу войска оккупанта – в материале "Телеграфа".

Есть несколько способов проинформировать о передвижении захватчиков в Украине

Во-первых, Служба безопасности Украины призывает фиксировать движение вражеских войск и посылать информацию через официальный чат-бот @stop_russian_war_bot

Во-вторых, Генеральный штаб ВСУ обращался к жителям Сумской, Черниговской, Херсонской, Житомирской, Киевской и Харьковской областей с просьбой передавать информацию о передвижении вражеской техники украинским военным или руководству ваших населенных пунктов, районов, областей.

В-третьих, отреагировать на сообщения должна полиция (номер – 102) или СБУ (номер отделения в вашем регионе). Предоставьте правоохранителям как можно больше информации о расположении вражеских войск, дав наиболее точные ориентиры.

В-четвертых, вы можете снимать на видео передвижения российской техники и выкладывать в соцсети под хештегом #війна_проти_україни.

Заметим, что фиксировать движение украинской техники – нельзя ни в коем случае!

Ранее "Телеграф" сообщал, как можно распознать российскую технику. Есть определенные отличия в знаках и цветах как и в отношении танков и бронетехники РФ, так и в отношении российских вертолетов.