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Якщо опинився під завалом або будинок може впасти: інструкція першочергових дій

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Руйнування у будівлі ОДА у Харкові Новина оновлена 01 березня 2022, 22:40
Руйнування у будівлі ОДА у Харкові

Поради від Міністерства охорони здоров’я щодо поведінки у разі НС

Російські загарбники вже шість днів продовжують обстрілювати мирні міста України. Частина будівель після їх атак мають ризик обвалення.

В українському МОЗ підготували інфографіку, як діяти у разі ризику обвалу будівлі.

Перша порада — бігти. Для спуску вниз краще вибрати сходинки. Гроші та документи треба брати, якщо це вас не сповільнить. Про ризик обвалу необхідно попередити сусідів, а після виходу з будівлі відійти на безпечну відстань.

Якщо можливості вийти з будівлі немає — потрібно зайняти вигідну позицію (у дверному отворі або кутку), тримайтеся якомога далі від вікон і по можливості перекрийте комунікації.

Що робити при ризику обвалу будівлі
Що робити при ризику обвалу будівлі

Якщо вас завалило в зруйнованому будинку потрібно покликати на допомогу, якщо вас ніхто не чує — спробуйте звільнити руки і ноги, трохи розібрати завал і знову покликати на допомогу. Якщо вас ніхто не чує — надайте собі допомогу за потреби і намагайтеся привернути увагу або викликати допомогу різними способами. Намагайтеся уникнути переохолодження.

Що робити, якщо завалило в будівлі
Що робити, якщо завалило в будівлі

Раніше "Телеграф" публікував низку рекомендацій, які можуть стати у пригоді у воєнний час:

Теги:
#Обвал #Війна #Обвалення
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