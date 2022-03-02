Штурм магазину не вдався: мережею поширюється відео "подвигів" російських окупантів

Російському солдату не піддалися закриті двері магазину техніки.

Україна вже сьомий день поспіль дає рішучу відсіч окупаційним військам росії, що вдерлися на українську територію 24 лютого указом диктатора володимира путіна. Армія РФ планувала захопити всю Україну практично за декілька годин, а виходить так, що російські окупанти не можуть справитись навіть з закритими дверима магазину.

На телеграм-каналі "Україна: оперативно" з'явилось відео на якому видно, як солдат з країни-агресора намагається потрапити в зачинений магазин техніки в Херсоні. Після декількох невдалих спроб подолати вхідні двері, окупант ні з чим пішов геть.

"Військові подвиги рашистів" — говориться в підписі до відео.

Зазначимо, що українці попри напружену ситуацію не впадають у відчай, і замість того щоб боятися і панікувати створюють велику кількість приколів, жартів, мемів та фотожаб для підняття бойового духу та масово поширюють їх у соцмережах.

Також українці не бояться російських загарбників та викрадають військову техніку до себе у двір. А в місті Куп’янськ Харківської області, яке колишній мер "здав" російським загарбникам, місцеві атакували російських військових.