Штурм магазина не удался: в сети распространяется видео "подвигов" российских оккупантов

Российский солдат не смог открыть закрытые двери магазина техники.

Украина уже седьмой день подряд дает решительный отпор оккупационным войскам россии, ворвавшимся на украинскую территорию 24 февраля указом диктатора владимира путина. Армия РФ планировала захватить всю Украину практически за несколько часов, а выходит так, что российские оккупанты не могут справиться даже с закрытыми дверями магазина.

На телеграмм-канале "Украина: оперативно" появилось видео, на котором видно, как солдат из страны-агрессора пытается попасть в закрытый магазин техники в Херсоне. После нескольких неудачных попыток преодолеть входную дверь, оккупант ни с чем ушел.

"Военные подвиги рашистов" — говорится в подписи к видео.

Отметим, что украинцы, несмотря на напряженную ситуацию, не отчаиваются, и, вместо того чтобы бояться и паниковать создают большое количество приколов, шуток, мемов и фотожаб для поднятия боевого духа и массово распространяют их в соцсетях.

Также украинцы не боятся российских захватчиков и угоняют военную технику к себе во двор. А в городе Купянск Харьковской области, который бывший мэр "сдал" российским захватчикам, местные атаковали российских военных.