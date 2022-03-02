Укр

Штурм магазина не удался: в сети распространяется видео "подвигов" российских оккупантов

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
799
Закрытая дверь не поддалась оккупанту Новость обновлена 02 марта 2022, 13:30
Закрытая дверь не поддалась оккупанту

Российский солдат не смог открыть закрытые двери магазина техники.

Украина уже седьмой день подряд дает решительный отпор оккупационным войскам россии, ворвавшимся на украинскую территорию 24 февраля указом диктатора владимира путина. Армия РФ планировала захватить всю Украину практически за несколько часов, а выходит так, что российские оккупанты не могут справиться даже с закрытыми дверями магазина.

На телеграмм-канале "Украина: оперативно" появилось видео, на котором видно, как солдат из страны-агрессора пытается попасть в закрытый магазин техники в Херсоне. После нескольких неудачных попыток преодолеть входную дверь, оккупант ни с чем ушел.

"Военные подвиги рашистов" — говорится в подписи к видео.

Отметим, что украинцы, несмотря на напряженную ситуацию, не отчаиваются, и, вместо того чтобы бояться и паниковать создают большое количество приколов, шуток, мемов и фотожаб для поднятия боевого духа и массово распространяют их в соцсетях.

Также украинцы не боятся российских захватчиков и угоняют военную технику к себе во двор. А в городе Купянск Харьковской области, который бывший мэр "сдал" российским захватчикам, местные атаковали российских военных.

Теги:
#Украина #Росія #Війна
Херсон – это Украина!
В регионах
Дух непокоренных: в Херсоне люди отобрали украинские флаги у оккупантов (видео)
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Херсон – это Украина!
Дух непокоренных: в Херсоне люди отобрали украинские флаги у оккупантов (видео)
Дата публикации
Категория
Украина не будет выполнять требования путина, развязавшего войну
"На ультиматумы не пойдем": в МИДе рассказали о втором раунде переговоров с россиянами
Дата публикации
Категория
Пленный россиянин в Украине
Пленный россиянин расплакался от доброты украинцев (видео)
Дата публикации
Категория
Виктор Янукович бежал в россию
Возвращение Януковича? В разведке рассказали о возможных планах Кремля
Дата публикации
Категория
Война России против Украины длится уже неделю
Война – день 7: войска путина почти везде остановлены и в отместку утюжат города Украины (обновляется)