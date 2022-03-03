Життя переможе смерть: як в Україні зареєструвати новонародженого під час війни

Важливо отримати свідоцтво про народження дитини

Поки що війська росії обстрілюють українські міста та села у сховищах та підвалах народжуються діти. Їхню кількість підрахувати неможливо — повідомляють у Мінцифри.

Опубліковано правила реєстрації новонароджених в Україні під час війни.

Оскільки електронні послуги недоступні у зв’язку з воєнним станом, зареєструватися через єМалятко не можна. Це можна зробити через найближче відділення державної реєстрації актів цивільного стану (ЗАГС) на території без активних бойових дій. Для реєстрації потрібне паперове медичне свідоцтво про народження дитини за формою 103/о.

У разі відсутності доступу до реєстрів реєстрацію проведуть у паперовій формі, а щодо відновлення доступу – внесуть дані за 5 днів.

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