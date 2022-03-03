Жизнь победит смерть: как в Украине зарегистрировать новорожденного во время войны
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Важно получить свидетельство о рождении ребенка
Пока войска россии обстреливают украинские города и села в убежищах и подвалах рождаются дети. Их количество подсчитать невозможно — сообщают в Минцифры.
Опубликованы правила регистрации новорожденных в Украине во время войны.
Поскольку электронные сервисы недоступны в связи с военным положением, зарегистрироваться через еМалятко нельзя. Это можно сделать через ближайшее отделение государственной регистрации актов гражданского состояния (ЗАГС) на территории без активных боевых действий. Для регистрации нужно бумажное медсвидетельство о рождении ребенка по форме 103/о.
В случае отсутствия доступа к реестрам регистрацию проведут в бумажной форме, а по восстановлению доступа — внесут данные за 5 дней.
Ранее "Телеграф" публиковал полезные материалы, которые могут пригодиться в военное время.
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