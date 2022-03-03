Жизнь победит смерть: как в Украине зарегистрировать новорожденного во время войны

Важно получить свидетельство о рождении ребенка

Пока войска россии обстреливают украинские города и села в убежищах и подвалах рождаются дети. Их количество подсчитать невозможно — сообщают в Минцифры.

Опубликованы правила регистрации новорожденных в Украине во время войны.

Поскольку электронные сервисы недоступны в связи с военным положением, зарегистрироваться через еМалятко нельзя. Это можно сделать через ближайшее отделение государственной регистрации актов гражданского состояния (ЗАГС) на территории без активных боевых действий. Для регистрации нужно бумажное медсвидетельство о рождении ребенка по форме 103/о.

В случае отсутствия доступа к реестрам регистрацию проведут в бумажной форме, а по восстановлению доступа — внесут данные за 5 дней.

Читайте также: Категория В регионах В Луганской области во время обстрелов женщина родила младенца (фото) Украинские военные мастерски отражали атаку врага, когда у женщины начались схватки

Ранее "Телеграф" публиковал полезные материалы, которые могут пригодиться в военное время.

Актуально для родителей — как успокоить детей в убежище.

Для тех, кто на улицах страны — как отличить вражескую технику.

Для тех у кого проблема с наличкой — где можно снять до 6 тысяч гривен.