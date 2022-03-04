Що робити, якщо стався завал у будинку: інструкції, які можуть врятувати вам життя

План дій під час завалу будинку від ДСНС.

У зв’язку із воєнною ситуацією в Україні зараз кожному українцю важливо залишатися спокійним і у разі небезпеки діяти послідовно і без паніки. Це допоможе кожному не нашкодити собі, а також врятувати життя. Що робити під час обстрілів: мінометних, арт та стрілецьких – ми вже писали раніше.

В Telegram-каналі ДСНС України опублікували коротку інструкцію, як потрібно діяти в разі обвалу будинку, щоб врятувати собі життя.

Що робити, якщо ви потрапили під завал:

Перше, що треба зробити — це спробувати покликати на допомогу. Якщо вас почули, то треба розповісти де саме ви знаходитесь, а потім поки рятівники розберуть завал і вас дістануть. Важливо не панікувати і зберігати спокій!

Якщо вас не чують, потрібно слідувати наступним інструкціям:

спробуйте вивільнити руки та ноги; оцініть навколишню обстановку, роздивіться чим вас закидало; обережно розберіть завал самостійно. Робіть це дуже обережно, щоб не зачепити те, на чому все тримається; якщо ви не впевнені в своїх силах, то терпляче кличте на допомогу; якщо є можливість, скористайтесь телефоном, стукайте по трубах і батареях; якщо ніхто не чує, спробуйте далі розбирати завал; звільнившись, огляньте себе, за можливості надайте собі першу домедичну допомогу; в очікуванні допомоги намагайтеся уникнути переохолодження.

Раніше "Телеграф" писав, що робити під час артилерійських обстрілів системами залпового вогню. Також ми писали, що не можна робити у зоні бойових дій.