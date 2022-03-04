Що робити, якщо стався завал у будинку: інструкції, які можуть врятувати вам життя
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 68
План дій під час завалу будинку від ДСНС.
У зв’язку із воєнною ситуацією в Україні зараз кожному українцю важливо залишатися спокійним і у разі небезпеки діяти послідовно і без паніки. Це допоможе кожному не нашкодити собі, а також врятувати життя. Що робити під час обстрілів: мінометних, арт та стрілецьких – ми вже писали раніше.
В Telegram-каналі ДСНС України опублікували коротку інструкцію, як потрібно діяти в разі обвалу будинку, щоб врятувати собі життя.
Що робити, якщо ви потрапили під завал:
Перше, що треба зробити — це спробувати покликати на допомогу. Якщо вас почули, то треба розповісти де саме ви знаходитесь, а потім поки рятівники розберуть завал і вас дістануть. Важливо не панікувати і зберігати спокій!
Якщо вас не чують, потрібно слідувати наступним інструкціям:
- спробуйте вивільнити руки та ноги;
- оцініть навколишню обстановку, роздивіться чим вас закидало;
- обережно розберіть завал самостійно. Робіть це дуже обережно, щоб не зачепити те, на чому все тримається;
- якщо ви не впевнені в своїх силах, то терпляче кличте на допомогу;
- якщо є можливість, скористайтесь телефоном, стукайте по трубах і батареях;
- якщо ніхто не чує, спробуйте далі розбирати завал;
- звільнившись, огляньте себе, за можливості надайте собі першу домедичну допомогу;
- в очікуванні допомоги намагайтеся уникнути переохолодження.
Раніше "Телеграф" писав, що робити під час артилерійських обстрілів системами залпового вогню. Також ми писали, що не можна робити у зоні бойових дій.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-