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Що робити, якщо стався завал у будинку: інструкції, які можуть врятувати вам життя

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
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Що робити у разі обвалу будівлі Новина оновлена 04 березня 2022, 13:28
Що робити у разі обвалу будівлі

План дій під час завалу будинку від ДСНС.

У зв’язку із воєнною ситуацією в Україні зараз кожному українцю важливо залишатися спокійним і у разі небезпеки діяти послідовно і без паніки. Це допоможе кожному не нашкодити собі, а також врятувати життя. Що робити під час обстрілів: мінометних, арт та стрілецьких – ми вже писали раніше.

В Telegram-каналі ДСНС України опублікували коротку інструкцію, як потрібно діяти в разі обвалу будинку, щоб врятувати собі життя.

Що робити, якщо ви потрапили під завал:

Перше, що треба зробити — це спробувати покликати на допомогу. Якщо вас почули, то треба розповісти де саме ви знаходитесь, а потім поки рятівники розберуть завал і вас дістануть. Важливо не панікувати і зберігати спокій!

Якщо вас не чують, потрібно слідувати наступним інструкціям:

  1. спробуйте вивільнити руки та ноги;
  2. оцініть навколишню обстановку, роздивіться чим вас закидало;
  3. обережно розберіть завал самостійно. Робіть це дуже обережно, щоб не зачепити те, на чому все тримається;
  4. якщо ви не впевнені в своїх силах, то терпляче кличте на допомогу;
  5. якщо є можливість, скористайтесь телефоном, стукайте по трубах і батареях;
  6. якщо ніхто не чує, спробуйте далі розбирати завал;
  7. звільнившись, огляньте себе, за можливості надайте собі першу домедичну допомогу;
  8. в очікуванні допомоги намагайтеся уникнути переохолодження.

Раніше "Телеграф" писав, що робити під час артилерійських обстрілів системами залпового вогню. Також ми писали, що не можна робити у зоні бойових дій.

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#ДСНС #Обвал будинку
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