Что делать, если произошел завал в доме: инструкции, которые могут спасти вам жизнь
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План действий во время завала дома от ГСЧС.
В связи с военной ситуацией в Украине сейчас каждому украинцу важно оставаться спокойным и в случае опасности поступать последовательно и без паники. Это поможет каждому не навредить себе, а также спасти себе жизнь. Что делать при обстрелах: минометных, арт и стрелковых – мы уже писали раньше.
В Telegram-канале ГСЧС Украины опубликовали краткую инструкцию, как следует действовать в случае обвала дома, чтобы спасти себе жизнь.
Что делать, если вы попали под завал:
Первое, что нужно сделать – это попытаться позвать на помощь. Если вас услышали, то нужно рассказать, где именно вы находитесь, а потом пока спасатели разберут завал и вас достанут. Важно не паниковать и сохранять спокойствие!
Если вас не слышат, нужно следовать следующим инструкциям:
- попробуйте высвободить руки и ноги;
- оцените окружающую обстановку, рассмотрите чем вас упрекало;
- осторожно разберите завал самостоятельно. Делайте это очень осторожно, чтобы не задеть, на чем все держится;
- если вы не уверены в своих силах, то терпеливо зовите на помощь;
- если есть возможность, воспользуйтесь телефоном, стучите по трубам и батареям;
- если никто не слышит, попробуйте дальше разбирать завал;
- уволившись, осмотрите себя, по возможности окажите себе первую медицинскую помощь;
- в ожидании помощи старайтесь избежать переохлаждения.
Ранее Телеграф писал, что делать во время артиллерийских обстрелов системами залпового огня. Также мы писали, что нельзя делать в зоне боевых действий.
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