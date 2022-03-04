Укр

Что делать, если произошел завал в доме: инструкции, которые могут спасти вам жизнь

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Что делать в случае обвала здания Новость обновлена 04 марта 2022, 13:28
Что делать в случае обвала здания

План действий во время завала дома от ГСЧС.

В связи с военной ситуацией в Украине сейчас каждому украинцу важно оставаться спокойным и в случае опасности поступать последовательно и без паники. Это поможет каждому не навредить себе, а также спасти себе жизнь. Что делать при обстрелах: минометных, арт и стрелковых – мы уже писали раньше.

В Telegram-канале ГСЧС Украины опубликовали краткую инструкцию, как следует действовать в случае обвала дома, чтобы спасти себе жизнь.

Что делать, если вы попали под завал:

Первое, что нужно сделать – это попытаться позвать на помощь. Если вас услышали, то нужно рассказать, где именно вы находитесь, а потом пока спасатели разберут завал и вас достанут. Важно не паниковать и сохранять спокойствие!

Если вас не слышат, нужно следовать следующим инструкциям:

  1. попробуйте высвободить руки и ноги;
  2. оцените окружающую обстановку, рассмотрите чем вас упрекало;
  3. осторожно разберите завал самостоятельно. Делайте это очень осторожно, чтобы не задеть, на чем все держится;
  4. если вы не уверены в своих силах, то терпеливо зовите на помощь;
  5. если есть возможность, воспользуйтесь телефоном, стучите по трубам и батареям;
  6. если никто не слышит, попробуйте дальше разбирать завал;
  7. уволившись, осмотрите себя, по возможности окажите себе первую медицинскую помощь;
  8. в ожидании помощи старайтесь избежать переохлаждения.

Ранее Телеграф писал, что делать во время артиллерийских обстрелов системами залпового огня. Также мы писали, что нельзя делать в зоне боевых действий.

Теги:
#ДСНС #Обвал дома
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