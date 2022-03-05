Російський льотчик, який бомбив Чернігів, прозрів у полоні (відео)

Льотчик загарбників охоче поспілкувався з українцями.

У суботу, 5 березня, на 10-й день повномасштабного військового вторгнення в Україну в полон під Черніговом потрапив російський льотчик, який розповів про свої завдання в Україні.

Відповідне відео з’явилося на telegram-каналі our_odessa.

Полонений льотчик повідомив, що начальство віддавало йому накази про бомбардування за 10 хвилин до бойового вильоту. Крім того, командування розповіло йому, що все мирне населення українських міст, де він "працював", нібито було евакуйовано. При цьому льотчик зізнався, що розумів, що бомбардує міську інфраструктуру. Насамкінець військовополонений звернувся до своєї сім’ї. До речі, у полоні росіянин прозрів і зрозумів, що росія веде війну проти мирного населення України.

"Живий здоровий. Мені надали медичну допомогу. Я вас люблю, цілую", — звернувся російський окупант до сім’ї.

Нагадаємо, 5 березня українська армія збила два штурмовики окупантів під Одесою, а також літак рф в Очакові. Крім того, в Миколаївській області українські морські піхотинці підбили 4 ворожі вертольоти, а Окупанти розбомбили спорткомплекс у Харкові.