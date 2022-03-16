Протиповітряні сили України розгромили ще десяток літаків та вертольотів окупантів: подробиці

Російські винищувачі та бомбардувальники розлітаються на друзки при зустрічі з українськими повітряними силами.

Протягом 21-го дня війни з російськими окупантами українська протиповітряна оборона знищила як мінімум 10 повітряних цілей ворога.

Про це повідомив речник Командування Протиповітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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Так, українські військові 16 березня ліквідували три російські винищувачі Су-30см, один винищувач-бомбардувальник Су-34, один літак невстановленого типу та один безпілотник оперативно-тактичного рівня.

Силами протиповітряної оборони Сухопутних військ вдалося збити також винищувач-бомбардувальник Су-34 на півночі країни та вертоліт Ка-52 армії окупантів на південному напрямку.

Нагадаємо, що українські військові за сьогодні збили російський літак Су-34, який бомбив Чернігівщину, а його залишки показали на фото. Також вранці 16 березня сили ЗСУ знищили одразу два російські винищувачі Су-30, які впали в Чорне море. А на Херсонщині українські військові завдали удару по техніці ворога, яка стояла в аеропорту міста.

Також українській розвідці вдалося здобути список російських льотчиків, які бомблять мирні міста.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що з початку війни росія у війні в Україні вже втратила 13,8 тисячі солдатів, 85 літаків і 108 вертольотів.