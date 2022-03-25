З’явилися чутки про героїчну загибель привида Києва: "Телеграф" розібрався у ситуації
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Фейк вже кілька днів активно тиражують у мережі
Днями в мережі з’явилася інформація про героїчну загибель у бою привида Києва, який за перші ж дні воєнних дій збив десятки російських літаків. Джерела "Телеграфу" стверджують, що це ФЕЙК.
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Хто такий привид Києва і куди він зник?
Про українського льотчика на прізвисько "привид Києва" активно писали на самому початку війни, — він лише за перший тиждень бойових дій збив 20 ворожих повітряних засобів, завдяки чому став не просто національним героєм, а й прикладом для наслідування для багатьох українців.
Однак потім інформація про нього перестала публікуватися з невідомих причин.
Звідки взялися чутки про смерть?
23 березня командування Повітряних сил Збройних сил України опублікувало пост про загибель у бою молодого льотчика на ім’я Степан Тарабалка, — сказали, що він загинув смертю героя, борючись із великою кількістю ворогів 13 березня.
Після цього його посмертно нагородили званням Героя України. У чоловіка залишилися дружина та син.
Багато хто вирішив, що Тарабалка і був привидом Києва, хоча в першоджерелі про це не було сказано жодного слова, і особистість "привида" тримається в секреті. Фейк про смерть "привида" розтиражували багато каналів та засобів масової інформації.
Проте наші джерела кажуть, — привид Києва живий, продовжує літати і захищати українців від російських окупантів.
Як повідомляв "Телеграф", за перший місяць військових дій росії проти України наші захисники збили або пошкодили вже сотні літаків, вертольотів та танків.
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