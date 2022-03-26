Байден знайшов нове міцне слово для путіна
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Лідер вільного світу знову знайшов міцне слівце для кривавого диктатора.
У суботу, 26 березня, на 31 день повномасштабного російського вторгнення в Україну президент США Джо Байден назвав путіна "м’ясником".
Відповідний коментар Байден залишив після зустрічі з українськими біженцями у Польщі.
Байден прилетів до Польщі для зустрічі із президентом цієї країни Анджеєм Дудою. Крім того, президент США 26 березня провів переговори з українськими політиками, зокрема з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою та міністром оборони Олексієм Резніковим. Після цього 46-й президент США зустрівся з українськими біженцями. На питання одного з кореспондентів про президента росії володимира путіна Байден без зволікання назвав путіна "м’ясником".
"Він (путін) м’ясник. Ось що я думаю", — заявив Байден.
Нагадаємо, у п’ятницю, 25 березня, Байден зробив заяву перед американськими солдатами, натякнувши, що ті незабаром можуть опинитися в Україні.
Раніше Байден назвав володимира путіна кривавим диктатором і чистим головорізом. У середині березня президент США особисто оголосив про новий санкційний удар по Росії.
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