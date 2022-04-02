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Художниця показала міста України в образі сміливих жінок та підкорила мережу (фото)

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Роботи Natasha le Новина оновлена 02 квітня 2022, 00:06
Роботи Natasha le

Художниця нестандартно підійшла до створення образу українських міст

Вторгнення окупантів в Україну вже знайшло своє відображення в сучасній українській культурі, а про подвиги жителів міст, які протистояли російській навали, вочевидь згадуватимуть ще багато років. Так українська художниця Natasha le вирішила зобразити міста нашої країни у вигляді хоробрих жінок.

З роботами художниці можна ознайомитись у її профілі в Інстаграм.

Наразі вона має роботи, присвячені шести українським містам, а саме Маріуполю, Харкову, Миколаєву, Конотопу, Ірпеню та Чорнобаївці.

Маріуполь
Маріуполь
Харків
Харків
Миколаїв
Миколаїв
Ірпінь
Ірпінь
Конотоп
Конотоп
Чорнобаївка
Чорнобаївка

Як повідомлялося раніше, американський художник-карикатурист Стів Брін нещодавно оприлюднив ілюстрацію, на якій показав справжню особу кривавого диктатора володимира путіна.

Тим часом креативна спільнота та музичний продакшн Roger Leao&7CS переписали гімн росії, використавши для нього звуки артилерійських обстрілів та стрілянини з реальних записів, зроблених в Україні після початку вторгнення.

Своєю чергою, українські жінки переспівали народну пісню "Горіла сосна, палала", присвятивши її сучасним українським реаліям.

Теги:
#Україна #Мистецтво
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