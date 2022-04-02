Художниця показала міста України в образі сміливих жінок та підкорила мережу (фото)

Художниця нестандартно підійшла до створення образу українських міст

Вторгнення окупантів в Україну вже знайшло своє відображення в сучасній українській культурі, а про подвиги жителів міст, які протистояли російській навали, вочевидь згадуватимуть ще багато років. Так українська художниця Natasha le вирішила зобразити міста нашої країни у вигляді хоробрих жінок.

З роботами художниці можна ознайомитись у її профілі в Інстаграм.

Наразі вона має роботи, присвячені шести українським містам, а саме Маріуполю, Харкову, Миколаєву, Конотопу, Ірпеню та Чорнобаївці.

Маріуполь

Харків

Миколаїв

Ірпінь

Конотоп

Чорнобаївка

Як повідомлялося раніше, американський художник-карикатурист Стів Брін нещодавно оприлюднив ілюстрацію, на якій показав справжню особу кривавого диктатора володимира путіна.

Тим часом креативна спільнота та музичний продакшн Roger Leao&7CS переписали гімн росії, використавши для нього звуки артилерійських обстрілів та стрілянини з реальних записів, зроблених в Україні після початку вторгнення.

Своєю чергою, українські жінки переспівали народну пісню "Горіла сосна, палала", присвятивши її сучасним українським реаліям.