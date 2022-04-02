Художница показала города Украины в образе смелых женщин и покорила сеть (фото)

Художница нестандартно подошла к созданию облика украинских городов

Вторжение оккупантов в Украину уже нашло свое отражение в современной украинской культуре, а о подвигах жителей городов, противостоявших российскому нашествию, очевидно, будут вспоминать еще многие годы. Так украинская художница Natasha le решила изобразить города нашей страны в облике храбрых женщин.

С работами художницы можно ознакомиться в ее профиле в Инстаграм.

В настоящее время у нее есть работы, посвященные шести украинским городам, а именно Мариуполю, Харькову, Николаеву, Конотопу, Ирпеню и Чернобаевке.

Мариуполь

Харьков

Николаев

Ирпень

Конотоп

Чернобаевка

Как сообщалось ранее, американский художник-карикатурист Стив Брин недавно обнародовал иллюстрацию, на которой показал настоящее лицо кровавого диктатора владимира путина.

Тем временем креативное сообщество и музыкальный продакшн Roger Leao&7CS переписали гимн россии, использовав для него звуки артиллерийских обстрелов и стрельбы из реальных записей, сделанных в Украине после начала вторжения.

В свою очередь украинские женщины перепели народную песню "Горіла сосна, палала", посвятив ее современным украинским реалиям.