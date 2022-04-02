Розпакування російського сухпайку: чим харчуються окупанти на війні в Україні (відео)

Росіянам виділили навіть цукор, який у рф вважається на сьогодні дуже дефіцитним продуктом

Харчування російських військовослужбовців, які прийшли в Україну вбивати мирне населення, часто стає предметом глузування в мережі. Згадаймо хоча б, як окупантам свої ж роздали прострочені сухпайки.

"Розпаковування" одного такого сухпайка армії рф зі звільненого Гостомелю здійснив нардеп Олексій Гончаренко.

Чому росії не виграти війну проти України?

"Дуже багато було інформації, що там усередині погань і гниль. От і перевірив спеціально для вас. Здивувало наявність дефіцитного цукру, за який зараз на рашці солдатиків би місцеві бабусі знатно побили", — написав Гончаренко під відео на YouTube.

З упаковки нардеп дістав, як це не дивно, свіжий продуктовий набір. Там виявилася тушкована яловичина, сухий концентрат для напою, яблучне повидло, маленькі упаковки консервів, цукру, солі, печива, дві пластикові ложки та інше.

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Тим часом українці самі "частують" російських військовослужбовців незвичайними продуктами харчування, які відразу заганяють окупантів на той світ. Так, українці під Ізюмом на Херсонщині поділилися із солдатами армії рф отруєними пиріжками та алкоголем невідомого походження.