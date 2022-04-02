Рус

Розпакування російського сухпайку: чим харчуються окупанти на війні в Україні (відео)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
950
Олексій Гончаренко Новина оновлена 02 квітня 2022, 21:59
Олексій Гончаренко

Росіянам виділили навіть цукор, який у рф вважається на сьогодні дуже дефіцитним продуктом

Харчування російських військовослужбовців, які прийшли в Україну вбивати мирне населення, часто стає предметом глузування в мережі. Згадаймо хоча б, як окупантам свої ж роздали прострочені сухпайки.

"Розпаковування" одного такого сухпайка армії рф зі звільненого Гостомелю здійснив нардеп Олексій Гончаренко.

Чому росії не виграти війну проти України?

"Дуже багато було інформації, що там усередині погань і гниль. От і перевірив спеціально для вас. Здивувало наявність дефіцитного цукру, за який зараз на рашці солдатиків би місцеві бабусі знатно побили", — написав Гончаренко під відео на YouTube.

З упаковки нардеп дістав, як це не дивно, свіжий продуктовий набір. Там виявилася тушкована яловичина, сухий концентрат для напою, яблучне повидло, маленькі упаковки консервів, цукру, солі, печива, дві пластикові ложки та інше.

Тим часом українці самі "частують" російських військовослужбовців незвичайними продуктами харчування, які відразу заганяють окупантів на той світ. Так, українці під Ізюмом на Херсонщині поділилися із солдатами армії рф отруєними пиріжками та алкоголем невідомого походження.

Теги:
#Росія #Їжа #Олексій Гончаренко #Гостомель #сухпайком #Армія РФ
Київська область після визволення від росіян
Київ
Київську область звільнили від російських окупантів: подробиці
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Київська область після визволення від росіян
Київську область звільнили від російських окупантів: подробиці
Дата публікації
Категорія
Українці отруюють окупантів убивчими пиріжками та горілкою
Бабусині пиріжки та горілочка "для гурманів": прості українці труять і вбивають окупантів-мародерів
Дата публікації
Категорія
"Барнаул-Т"
Росіяни, що втекли з Київщини, залишили цінні подарунки для ЗСУ (відео)
Дата публікації
Категорія
Перша країна в ЄС повністю відмовилася від російського газу
Перша країна в ЄС повністю відмовилася від російського газу
Дата публікації
Категорія
Головні новини в Україні 2 квітня
Війна - день 38: окупанти вдарили по Полтаві та Дніпру, а ЗСУ звільняють Київщину