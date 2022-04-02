Бабусині пиріжки та горілочка "для гурманів": прості українці труять і вбивають окупантів-мародерів

Російське командування списує такі випадки на так звані "не бойові втрати".

Українці чинять опір російським військовослужбовцям усіма доступними засобами. Так, українці під Ізюмом на Херсонщині "пригостили" росіян з 3-ї мотострілецької дивізії рф отруєними пиріжками, а ще 500 військовослужбовців — алкоголем невідомого походження.

Про це у суботу, 2 квітня, повідомляє пресслужба Головного управління розвідки МОУ.

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Зазначається, що в результаті отруєння пиріжками померло двоє російських солдатів, а ще 28 перебувають у реанімації. Отруєних мирним населенням загарбників російське командування списує як "небойові втрати".

Нагадаємо, що на 37-й день військового протистояння російська армія втратила в Україні близько 17,8 тисяч солдатів і офіцерів, а також понад 630 танків. Зазначимо, що російські окупанти не втомлюються кидати чи власноруч знищувати свою техніку.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у білоруському місті Наровля російські військові відкрили ринок для торгівлі награбованим в Україні майном. На "базарі" окупанти продають пральні та посудомийні машини, холодильники, коштовності, авто, килими, іграшки.