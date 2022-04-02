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Бабусині пиріжки та горілочка "для гурманів": прості українці труять і вбивають окупантів-мародерів

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Українці отруюють окупантів убивчими пиріжками та горілкою Новина оновлена 02 квітня 2022, 20:13
Українці отруюють окупантів убивчими пиріжками та горілкою

Російське командування списує такі випадки на так звані "не бойові втрати".

Українці чинять опір російським військовослужбовцям усіма доступними засобами. Так, українці під Ізюмом на Херсонщині "пригостили" росіян з 3-ї мотострілецької дивізії рф отруєними пиріжками, а ще 500 військовослужбовців — алкоголем невідомого походження.

Про це у суботу, 2 квітня, повідомляє пресслужба Головного управління розвідки МОУ.

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Зазначається, що в результаті отруєння пиріжками померло двоє російських солдатів, а ще 28 перебувають у реанімації. Отруєних мирним населенням загарбників російське командування списує як "небойові втрати".

Нагадаємо, що на 37-й день військового протистояння російська армія втратила в Україні близько 17,8 тисяч солдатів і офіцерів, а також понад 630 танків. Зазначимо, що російські окупанти не втомлюються кидати чи власноруч знищувати свою техніку.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у білоруському місті Наровля російські військові відкрили ринок для торгівлі награбованим в Україні майном. На "базарі" окупанти продають пральні та посудомийні машини, холодильники, коштовності, авто, килими, іграшки.

Теги:
#Україна #Отруєння #Алкоголь #Харківська область #Окупанти
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