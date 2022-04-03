США поки що не дають Україні гарантії, які вона просить — Зеленський
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Україна поки що не отримала гарантій безпеки і від інших країн
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Сполучені Штати Америки не можуть надати Україні гарантій безпеки у тому вигляді, як просить Україна.
Про це Зеленський повідомив в інтерв'ю телеканалу CBS.
Крім того, президент заявив, що Україна поки що не отримала гарантій безпеки і від інших країн.
"Я хотів би подякувати Сполученим Штатам та адміністрації Байдена за підтримку з боку обох партій, за все, що вони роблять для нас. Проте Сполучені Штати не надали нам гарантії безпеки. Це треба розуміти", — сказав Зеленський.
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