"В наш час уже не страчують": Зеленський розповів, що чекає на російських пропагандистів

Окупанти можуть почати ховати сліди вбивств мирного населення

Після масових розстрілів у Бучі та інших містах Київської області російські пропагандисти почали активно спростовувати звинувачення в тому, що це зробили російські солдати, однак Україна має достатньо інструментів, щоб встановити та назвати імена винних у всіх цих звірствах.

Про це повідомив у своєму відеозверненні президент України Володимир Зеленський.

Він нагадав, що росіяни так само брехали, коли в небі над Донбасом був збитий малайзійський Боїнг. Тоді російські пропагандисти почали звинувачувати Україну в тому, що сталося, і навіть почали стверджувати, що тіла вбитих підкинули вже після катастрофи.

"Зараз вони роблять приблизно те саме. Так само брешуть. Намагаються спотворювати факти. Але, як і тоді, у них нічого не вийде. Вони не зможуть обдурити весь світ", — сказав він.

Зеленський зазначив, що після того, як звірства у Бучі побачили у всьому світі, окупанти можуть змінити підхід до вбивства мирних жителів в інших регіонах нашої країни та намагатися робити так, щоб це виглядало, ніби їх убив хтось інший.

"Ймовірно, тепер окупанти намагатимуться приховати сліди своїх злочинів. Вони не зробили цього у Бучі, коли відступали. Але на іншій території це можливо", — додав президент.

Він зазначив, що у всьому світі люди знають, хто приніс війну та смерть на українську землю та зазначив, що вже є величезна кількість доказів. Тому він нагадав російським пропагандистам про те, що трапилося з одним з ідеологів нацистів Юліусом Штрайхером, якого стратили після трибуналу за підсумками Другої світової війни за заклики до геноциду та антисемітську пропаганду.

"У наш час уже не страчують. Але всім скабеєвим, вечірнім мудозвонам, фронтовим брехунам та їхнім керівникам у Москві варто запам’ятати: фінал вашого життя буде за ґратами. У кращому разі", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше Зеленський повідомив, що в одній тільки Бучі вже було знайдено понад 300 тіл убитих мирних жителів, однак у деяких населених пунктах Київської області кількість жертв окупантів може бути ще вищою. Серед таких він, наприклад, виділив Бородянку.