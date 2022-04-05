"В наше время уже не казнят": Зеленский рассказал, что ждет российских пропагандистов

Оккупанты могут начать прятать следы убийств мирного населения

После массовых расстрелов в Буче и других городах Киевской области российские пропагандисты начали активно опровергать обвинения в том, что это сделали российские солдаты, однако у Украины достаточно инструментов, чтобы установить и назвать имена виновных во всех этих зверствах.

Об этом сообщил в своем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский.

Он напомнил, что россияне точно так же лгали, когда в небе над Донбассом был сбит малайзийский Боинг. Тогда российские пропагандисты начали обвинять в случившемся Украину и даже начали утверждать, что тела убитых подбросили уже после крушения.

"Сейчас они делают примерно то же самое. Так же врут. Пытаются искажать факты. Но, как и тогда, у них ничего не выйдет. Они не смогут обмануть весь мир", — сказал он.

Зеленский отметил, что после того, как зверства в Буче увидели во всем мире, оккупанты могут изменить подход к убийству мирных жителей в других регионах нашей страны и пытаться делать так, чтобы это выглядело, будто их убил кто-то другой.

"Вероятно, теперь оккупанты будут пытаться скрыть следы своих преступлений. Они не сделали этого в Буче, когда отступали. Но на другой территории это возможно", — добавил президент.

Он отметил, что во всем мире люди знают, кто принес войну и смерть на украинскую землю и отметил, что уже есть огромное количество доказательств. Поэтому он напомнил российским пропагандистам о том, что случилось с одним из идеологов нацистов Юлиусом Штрайхером, которого казнили после трибунала по итогам Второй мировой войны за призывы к геноциду и антисемитскую пропаганду.

"В наше время уже не казнят. Но всем скабеевым, вечерним мудозвонам, фронтовым лжецам и их руководителям в Москве стоит запомнить: финал вашей жизни будет за решеткой. В лучшем случае", — сказал Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский сообщил, что в одной только Буче уже было найдено более 300 тел убитых мирных жителей, однако в некоторых населенных пунктах Киевской области число жертв оккупантов может быть еще выше. Среди таковых он к примеру выделил Бородянку.