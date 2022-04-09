Глава Полтавщини випадково опублікував пікантне фото у пості про повітряну тривогу

Чиновник тепер буде уважнішим.

У суботу, 9 квітня, на 45-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну голова Полтавської ОДА (ОВА) Дмитро Лунін осоромився, повідомляючи населенню Полтавської області про скасування повітряної тривоги.

Про це повідомляє telegram-канал "Інсайдер Україна".

Лунін хотів повідомити про відбій повітряної тривоги, але випадково підвантажив не те фото з галереї. Глава ОВА додав знімок із жінкою, яка у чорній білизні та рожевому халаті позує навпроти дзеркала.

Глава ОВА Лунін опублікував знімок оголеної жінки в повідомленні про скасування повітряної тривоги

Пізніше Лунін виправився. У наступному повідомленні про повітряну тривогу глава ОВА зазначив, що більше пікантних знімків не буде.

"Увага! Повітряна тривога! Полтавська область. P.S. Вибачте, цього разу без фото. Всі в укриття!" — написав Лунін.

Раніше повідомлялося, що прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонс 9 квітня прибув до Києва для переговорів із президентом України Володимиром Зеленським. Крім того, у суботу Польща заступилася за Україну через заяви прем’єрміністра Угорщини. Також невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко отримав по обличчю під час хокейного матчу.