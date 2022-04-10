Скільки землі вийде засіяти в Україні: озвучено найгірший прогноз

Збільшення відсотка залежить від швидкості розмінування територій.

В Україні під час весняної посівної компанії при найгіршій ситуації вдасться засіяти близько 70-80% земель сільськогосподарського призначення.

Про це в ефірі телемарафону повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

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За словами заступника міністра, збільшити відсоток засіяних сільськогосподарських земель вдасться, якщо українські військові у найближчі кілька тижнів розмінують території Чернігівщини та Сумщини, звідки вже витіснили російських окупантів.

"Песимістичний прогноз – 70% вдасться засіяти. У Чернігівській, Сумській областях є величезні аграрні площі. Якщо найближчими тижнями вдасться все розмінувати, то, може, ця площа зросте до 80%", – заявив Тарас Висоцький.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що міністр інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що уряд забезпечить аграрний бізнес необхідними ресурсами для посівної кампанії та допоможе розв'язати питання експорту сільськогосподарської продукції.

Також ми писали, що на Кіровоградщині перевиконали план із засівання ранніх зернових.