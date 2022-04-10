Укр

Сколько земли выйдет засеять в Украине: озвучен самый плохой прогноз

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
552
В Украине идет посевная Новость обновлена 10 апреля 2022, 19:40
В Украине идет посевная

Увеличение процента зависит от скорости разминирования территорий.

В Украине во время весенней посевной компании при самой плохой ситуации удастся засеять около 70-80% земель сельскохозяйственного назначения.

Об этом в эфире телемарафона сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

Свежие факты и аналитика – в нашем Telegram

По словам замминистра, увеличить процент засеянных сельскохозяйственных земель удастся, если украинские военные в ближайшие несколько недель разминируют территории Черниговщины и Сумщины, откуда уже вытеснили российских оккупантов.

"Пессимистический прогноз – 70% удастся засеять. В Черниговской, Сумской областях есть огромные аграрные площади. Если в ближайшие недели удастся все разминировать, то, может, эта площадь вырастет до 80%", – заявил Тарас Высоцкий.

Ранее "Телеграф" сообщал, что министр инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что правительство обеспечит аграрный бизнес необходимыми ресурсами для посевной кампании и поможет решить вопрос экспорта сельскохозяйственной продукции.

Также мы писали, что в Кировоградской области перевыполнили план по засеванию ранних зерновых.

Теги:
#Украина #Посевная #Министерство аграрной политики и продовольства
Карл Нехаммер
Мир
Канцлер Австрии после визита к Зеленскому едет к путину: что известно
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Карл Нехаммер
Канцлер Австрии после визита к Зеленскому едет к путину: что известно
Дата публикации
Категория
Власти Турции закроют проливы Босфор и Дарданеллы для некоторых кораблей
Турция сделала неприятные и для россии, и для НАТО заявления
Дата публикации
Категория
Война в Украине
россия перебрасывает новые силы на Харьковщину: свежая карта боев в Украине
Дата публикации
Категория
По мнению Кулебы, в ужасах, устроенных россиянами, должны их власть и политики
Кулеба призвал ученых всего мира заняться россией
Дата публикации
Категория
Главные новости Украины за 10 апреля
Война – день 46: россияне штурмуют восток и юг Украины, стягивают резервы на "битву за Донбасс"