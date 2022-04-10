Сколько земли выйдет засеять в Украине: озвучен самый плохой прогноз

Увеличение процента зависит от скорости разминирования территорий.

В Украине во время весенней посевной компании при самой плохой ситуации удастся засеять около 70-80% земель сельскохозяйственного назначения.

Об этом в эфире телемарафона сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

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По словам замминистра, увеличить процент засеянных сельскохозяйственных земель удастся, если украинские военные в ближайшие несколько недель разминируют территории Черниговщины и Сумщины, откуда уже вытеснили российских оккупантов.

"Пессимистический прогноз – 70% удастся засеять. В Черниговской, Сумской областях есть огромные аграрные площади. Если в ближайшие недели удастся все разминировать, то, может, эта площадь вырастет до 80%", – заявил Тарас Высоцкий.

Ранее "Телеграф" сообщал, что министр инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что правительство обеспечит аграрный бизнес необходимыми ресурсами для посевной кампании и поможет решить вопрос экспорта сельскохозяйственной продукции.

Также мы писали, что в Кировоградской области перевыполнили план по засеванию ранних зерновых.