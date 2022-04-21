Батьки знали, але нічого не робили: мати моряка із крейсера "Москва" обурила мережу своєю історією

У мережі обговорюють історію жінки, син якої служив на російському військовому кораблі

Журналісти змогли поспілкуватися із родичами зниклих безвісти моряків, які проходили термінову службу на знищеному українськими ракетами російському крейсері "Москва". Як виявилося, деякі батьки знали, що їхніх синів відправляють на забій, однак робити з цим нічого не стали.

Фрагментами розмов поділилася Медуза.

Так мати 19-річного Андрія Цивова Юлія розповіла, що не може отримати жодної інформації про долю свого сина, якого записали до списку "зниклих безвісти".

"Ніхто нічого не каже — всі мовчать. Ми дзвонили і до військкоматів, і до Міноборони", — сказала вона.

За її словами, вона бачила, що по телевізору показували нібито евакуйованих моряків. Проте жінка не може сказати, що це був справді екіпаж "Москви".

Цивова каже, що після ракетного удару вона прибула до військової частини у Севастополі, де їй показали довгий список зниклих безвісти. Вона зазначила, що у ньому були імена щонайменше 30 осіб.

"Я їх просила пояснити, що означає "безвісти зниклий"? Мій син що, загинув? Вони говорили, що ні, його просто немає на службі і немає в шпиталі. А де він?", — каже вона.

Жінка також стверджує, що на кораблі було багато призовників, "чоловік 200-300" та їх постійно не питаючи відправляли до зони бойових дій.

"Коли я дізналася, що їх відправляють на військові дії, я нікуди не зверталася. Мій син служив на цьому кораблі. І я боялася, що його там катуватимуть чи ще щось. Тому ми мовчали", — сказала вона.

У мережі такі одкровення жінки не залишилися без уваги, зокрема користувачів збентежило те, що жінка знаючи, що її сина могли убити, не намагалася вжити жодних дій.

Як повідомлялося раніше, журналістам вдалося поспілкуватися з іншими батьками загиблих на судні моряків. Так одна з них розповіла, що останній похід крейсера "не був бойовим", а планувалося "лише" висадка морпіхів біля Одеси.

Нагадаємо, увечері 13 квітня стало відомо, що по флагману російського флоту в Чорному морі було завдано удару двома українськими ракетами "Нептун", після чого на ньому спалахнула масштабна пожежа.

У Росії спочатку цю інформацію коментувати не стали, але потім заявили, що на борту "з незрозумілих причин" спалахнула пожежа, яка призвела до детонації боєкомплекту. Пізніше там підтвердили, що корабель затонув.

Про те, скільки моряків загинуло від вибуху в Росії, говорити не стали, але підтвердили, що капітан судна Антон Купрін загинув.