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В Україну повертається найбільший лоукостер Європи: на які дати доступні квитки Ryanair

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Ryanair продає квитки з Києва на жовтень 2022 року Новина оновлена 22 квітня 2022, 15:41
Ryanair продає квитки з Києва на жовтень 2022 року

Вже зараз можна придбати квитки до Іспанії та Італії

Найбільша бюджетна авіакомпанія у Європі Ryanair зовсім скоро повертається в Україну. На сайті лоукостера можна придбати квитки на кінець жовтня поточного року, передає "Телеграф".

Судячи з даних сайту, перші рейси з Києва (аеропорт "Бориспіль") можуть відкритися 30-31 жовтня 2022 року. Станом на п'ятницю, 22 квітня, доступне бронювання квитків до Мілану та Риму (Італія), а також Барселони (Іспанія). Ціни на квитки, до речі, досить бюджетні.

Ryanair планує рейси з Києва на кінець жовтня
Ryanair планує рейси з Києва на кінець жовтня

Нагадаємо, що лоукостер Ryanair до початку повномасштабного російського військового вторгнення в Україну здійснював польоти до Києва та у зворотному напрямку. Офіційна позиція компанії була такою — літаки доставлятимуть пасажирів в українські аеропорти, поки "немає війни й ракет". Зупинила польоти компанія 24 лютого, коли через війну Україна закрила повітряний простір для цивільних користувачів.

Наразі мова про відкриття повітряного простору України не йде, адже російські окупанти продовжують обстрілювати українські міста ракетами. Однак, готовність авіаперевізників до відновлення польотів — перші позитивні сигнали.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що угорська авіакомпанія Wizz Air першою почала продавати квитки до українських міст на цей рік.

Теги:
#Україна #Квитки #Ryanair #Повітряний простір #лоукостер
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