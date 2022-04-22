В Украину возвращается самый большой лоукостер Европы: на какие даты доступны билеты Ryanair

Уже сейчас можно приобрести билеты в Испанию и Италию.

Крупнейшая бюджетная авиакомпания в Европе Ryanair совсем скоро возвращается в Украину. На сайте лоукостера можно купить билеты на конец октября текущего года, передает "Телеграф".

Судя по данным сайта, первые рейсы из Киева (аэропорт "Борисполь") могут открыться 30-31 октября 2022 года. По состоянию на пятницу, 22 апреля, доступно бронирование билетов в Милан и Рим (Италия), а также Барселону (Испания). Цены на билеты, кстати, достаточно бюджетны.

Ryanair планирует рейсы из Киева на конец октября

Напомним, что лоукостер Ryanair до начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину совершал полеты в Киев и обратно. Официальная позиция компании была такой — самолеты будут доставлять пассажиров в украинские аэропорты, пока "нет войны и ракет". Остановила полеты компания 24 февраля, когда из-за войны Украина закрыла воздушное пространство для гражданских пользователей.

Пока речь об открытии воздушного пространства Украины не идет, ведь российские оккупанты продолжают обстреливать украинские города ракетами. Однако готовность авиаперевозчиков к возобновлению полетов – первые положительные сигналы.

Ранее "Телеграф" сообщал, что венгерская авиакомпания Wizz Air первой начала продавать билеты в украинские города на этот год.