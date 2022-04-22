Укр

В Украину возвращается самый большой лоукостер Европы: на какие даты доступны билеты Ryanair

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
190
Ryanair продает билеты из Киева на октябрь 2022 года Новость обновлена 22 апреля 2022, 15:41
Ryanair продает билеты из Киева на октябрь 2022 года

Уже сейчас можно приобрести билеты в Испанию и Италию.

Крупнейшая бюджетная авиакомпания в Европе Ryanair совсем скоро возвращается в Украину. На сайте лоукостера можно купить билеты на конец октября текущего года, передает "Телеграф".

Судя по данным сайта, первые рейсы из Киева (аэропорт "Борисполь") могут открыться 30-31 октября 2022 года. По состоянию на пятницу, 22 апреля, доступно бронирование билетов в Милан и Рим (Италия), а также Барселону (Испания). Цены на билеты, кстати, достаточно бюджетны.

Ryanair планирует рейсы из Киева на конец октября
Ryanair планирует рейсы из Киева на конец октября

Напомним, что лоукостер Ryanair до начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину совершал полеты в Киев и обратно. Официальная позиция компании была такой — самолеты будут доставлять пассажиров в украинские аэропорты, пока "нет войны и ракет". Остановила полеты компания 24 февраля, когда из-за войны Украина закрыла воздушное пространство для гражданских пользователей.

Пока речь об открытии воздушного пространства Украины не идет, ведь российские оккупанты продолжают обстреливать украинские города ракетами. Однако готовность авиаперевозчиков к возобновлению полетов – первые положительные сигналы.

Ранее "Телеграф" сообщал, что венгерская авиакомпания Wizz Air первой начала продавать билеты в украинские города на этот год.

Теги:
#Украина #Билеты #Ryanair #Воздушное пространство #лоукостер
В Украине завершается второй месяц войны
Новости России
В кремле не знают, как закончить войну: СМИ о двух страхах окружения путина
Дата публикации
Дата публикации
Категория
В Украине завершается второй месяц войны
В кремле не знают, как закончить войну: СМИ о двух страхах окружения путина
Дата публикации
Категория
Эмманюэль Макрон дал добро на поставки тяжелого вооружения
Франция передаст Украине важное оружие: чем оно поможет
Дата публикации
Категория
Шольц сделал громкое заявление насчет гарантий для Украины
Шольц сделал громкое заявление насчет гарантий для Украины
Дата публикации
Категория
Данилова считают одним из ястребов команды Зеленского
Лагеря для украинцев в Сибири, распад России и мировая война: главное из свежего интервью Данилова
Дата публикации
Категория
ВСУ продолжают отражать наступление россиян
Война – день 58: россияне гибнут сотнями, но продолжают атаковать позиции ВСУ