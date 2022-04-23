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Як молитися на Великдень вдома: священник дав поради

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Цього року багато українців вимушені зустрічати Великдень вдома
Цього року багато українців вимушені зустрічати Великдень вдома

Можна прочитати молитву, яку знаєте напам'ять, чи скористатися молитовником

На свято Великодня, які християни східного обряду визначатимуть 24 квітня, можна прочитати молитви вдома, адже через війну не в кожного буде можливість відвідати храм, тим паче в РНБО не виключають провокацій з боку окупантів в цей день. Як молитися вдома – "Телеграфу" розповів священник Православної церкви України, капелан Військового госпіталю міста Дніпро, протоієрей Дмитро Поворотний.

За його словами, знайти молитви можна в молитовнику. Або ж ви можете прочитати ті, які знаєте напам’ять.

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"Якщо є можливість — долучайтеся онлайн до богослужіння. Немає такої змоги – можна самому прочитати молитви. Це може бути і молитва "Отче наш", яку Господь дав своїм учням моліться, і в цій молитві все. Молитва — це ж не якась магія, головне — бути щирим. Просити у Господа перемогу, миру для того, щоб цей нечестивий ворог нарешті був повержений Богом і зник з нашої землі. От про що зараз треба думати", — каже отець Дмитро.

Священник зазначає, що необов’язково молитися вночі, тим паче в більшості міст України у вечерю годину лунають сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо, освятити пасхальні наїдки теж можна самому вдома. Для цього прочитайте молитву і окропіть паску та яйця свяченою водою. А якщо ви не маєте її, то можна перехрестити великодній кошик, освятивши таким чином. Усі нюанси щодо того, як самому вдома освятити наїдки на Великдень, "Телеграфу" пояснив священник ПЦУ.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що за наявності інтернету чи телебачення є можливість долучитися до онлайн-трансляції Великодніх богослужінь. Службу показуватимуть і в ефірі національного марафону єдиних новин #UA разом.

Теги:
#Молитва #Великдень
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