Как молиться на Пасху дома: священник дал советы

Можно прочесть молитву, которую знаете наизусть, или воспользоваться молитвенником

На праздник Пасхи, которые христиане восточного обряда будут отмечать 24 апреля, можно прочесть молитвы дома, поскольку из-за войны не у каждого будет возможность посетить храм, тем более в СНБО не исключают провокаций со стороны оккупантов в этот день. Как молиться дома – "Телеграфу" рассказал священник Православной церкви Украины, капеллан Военного госпиталя города Днепр, протоиерей Дмитрий Поворотный.

По его словам, найти молитвы можно в молитвеннике. Или же вы можете прочесть те, которые знаете наизусть.

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"Если есть возможность — присоединяйтесь онлайн к богослужению. Нет такой возможности — можно самому прочесть молитвы. Это может быть и молитва "Отче наш", которую Господь дал своим ученикам молиться, и в этой молитве все. Молитва — это ведь не какая-то магия, главное — быть искренним. Просить у Господа победу, мира для того, чтобы этот нечестивый враг наконец-то был повержен Богом и исчез с нашей земли. Вот о чем сейчас нужно думать", — говорит отец Дмитрий.

Священник отмечает, что необязательно молиться ночью, тем более, что в большинстве городов Украины в вечернее время часто раздаются сигналы воздушной тревоги.

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Напомним, освятить пасхальные яства тоже можно самому дома. Для этого прочтите молитву и окропите паску и яйца святой водой. А если у вас ее нет, то можно перекрестить пасхальную корзину, освятив таким образом. Все нюансы относительно того, как самому дома освятить еду на Пасху, "Телеграфу" объяснил священник ПЦУ.

Ранее "Телеграф" сообщал, что при наличии интернета или телевидения есть возможность присоединиться к онлайн-трансляции Пасхальных богослужений. Службу будут показывать и в эфире национального марафона единых новостей #UA разом.