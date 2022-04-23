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Дощі закінчаться, але не скрізь — прогноз погоди на Великдень в Україні

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
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Захід та схід країни продовжить накривати дощем Новина оновлена 23 квітня 2022, 07:31
Захід та схід країни продовжить накривати дощем

Дощовий Великдень обіцяє і "мокрий" травень

В Україні частина православних християн цієї неділі відзначають Великдень. Багато українців збираються до церкви, щоб освятити великодню випічку і хороша погода була б доречною. На жаль, синоптики порадувати всіх громадян не можуть.

За даними українського гідрометцентру, неділя 24 квітня відзначиться грозами та опадами майже по всій території країни. Винятком стануть центр, частина півночі та південь – тут очікується сонячна погода

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Прогноз погоди на Великдень
Прогноз погоди на Великдень

Зазначимо, що більш докладний прогноз стверджує, що на Великдень у деяких містах, наприклад, Одесі, дощ пройде в нічний час, залишивши день для святкування або прогулянок.

Прогноз погоди у Харкові на Великдень
Прогноз погоди у Харкові на Великдень
Прогноз погоди у Одесі на Великдень
Прогноз погоди у Одесі на Великдень
Прогноз погоди у Львові на Великдень
Прогноз погоди у Львові на Великдень
Прогноз погоди у Києві на Великдень
Прогноз погоди у Києві на Великдень
Прогноз погоди у Дніпрі на Великдень
Прогноз погоди у Дніпрі на Великдень

Зазначимо, що погода на Великдень в історичній традиції відігравала важливу роль і, згідно з прикметами, дозволяла нашим предкам визначати не тільки майбутню погоду, а й врожай.

Великодні прикмети:

  • Якщо небо ясне і сонця багато – до хорошого врожаю, а якщо дощ – до гарного жита.
  • Якщо дощ на Великдень, то й весна буде дощовою.
  • Якщо у день Великодня холодно, то холод триватиме ще тиждень.

Далі погода поступово стабілізуватиметься – температура зростатиме, а кількість опадів знизиться.

Прогноз погоди на 25 квітня
Прогноз погоди на 25 квітня
Прогноз погоди на 26 квітня.
Прогноз погоди на 26 квітня.
Прогноз погоди на 27 квітня.
Прогноз погоди на 27 квітня.

Раніше "Телеграф" писав, що місцями дощі в Україні будуть йти весь Великодній тиждень до травня. Згідно з посівним календарем на квітень, у цей час можна садити картоплю, цибулю, моркву, томати, капусту та інші овочі та ягоди.

Теги:
#Погода #Прогноз погоди #Великдень
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