Дощі закінчаться, але не скрізь — прогноз погоди на Великдень в Україні
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Дощовий Великдень обіцяє і "мокрий" травень
В Україні частина православних християн цієї неділі відзначають Великдень. Багато українців збираються до церкви, щоб освятити великодню випічку і хороша погода була б доречною. На жаль, синоптики порадувати всіх громадян не можуть.
За даними українського гідрометцентру, неділя 24 квітня відзначиться грозами та опадами майже по всій території країни. Винятком стануть центр, частина півночі та південь – тут очікується сонячна погода
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Зазначимо, що більш докладний прогноз стверджує, що на Великдень у деяких містах, наприклад, Одесі, дощ пройде в нічний час, залишивши день для святкування або прогулянок.
Зазначимо, що погода на Великдень в історичній традиції відігравала важливу роль і, згідно з прикметами, дозволяла нашим предкам визначати не тільки майбутню погоду, а й врожай.
Великодні прикмети:
- Якщо небо ясне і сонця багато – до хорошого врожаю, а якщо дощ – до гарного жита.
- Якщо дощ на Великдень, то й весна буде дощовою.
- Якщо у день Великодня холодно, то холод триватиме ще тиждень.
Далі погода поступово стабілізуватиметься – температура зростатиме, а кількість опадів знизиться.
Раніше "Телеграф" писав, що місцями дощі в Україні будуть йти весь Великодній тиждень до травня. Згідно з посівним календарем на квітень, у цей час можна садити картоплю, цибулю, моркву, томати, капусту та інші овочі та ягоди.
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