Дожди закончатся, но не везде - прогноз погоды на Пасху в Украине
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Дождливая Пасха сулит и "мокрый" май
В Украине часть православных христиан в это воскресенье отмечают Пасху. Многие украинцы собираются в церкви, чтобы освятить пасхальную выпечку и хорошая погода была бы кстати. К сожалению, синоптики порадовать всех граждан не могут.
Согласно данным украинского гидрометцентра, воскресенье 24 апреля отметится грозами и осадками почти по всей территории страны. Исключением станут центр, часть севера и юг — тут ожидается солнечная погода
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Отметим, что более подробный прогноз утверждает, что на Пасху в некоторых городах, например Одессе дождь пройдет в ночное время, оставив день для празднования или прогулок.
Отметим, что погода на Пасху в исторической традиции играла важную роль и, согласно приметам, позволяла нашим предкам определять на только грядущую погоду, но и урожай.
Пасхальные приметы:
- Если небо ясное и солнца много — к хорошему урожаю, а если дождь — к качественной ржи.
- Если дождь на Пасху — то и весна будет дождливой.
- Если в первый день Пасхи холодно, то холод продлится еще неделю.
Дальше погода будет постепенно стабилизироваться — температура расти, а количество осадков снизится.
Ранее "Телеграф" писал, что местами дожди в Украине будут идти всю пасхальную неделю до мая. Согласно посевному календарю на апрель, в это время можно сажать картофель, лук, морковь, томаты, капусту и другие овощи и ягоды.
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