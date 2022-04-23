Укр

Дожди закончатся, но не везде - прогноз погоды на Пасху в Украине

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Запад и восток страны продолжит накрывать дождем Новость обновлена 23 апреля 2022, 07:31
Запад и восток страны продолжит накрывать дождем

Дождливая Пасха сулит и "мокрый" май

В Украине часть православных христиан в это воскресенье отмечают Пасху. Многие украинцы собираются в церкви, чтобы освятить пасхальную выпечку и хорошая погода была бы кстати. К сожалению, синоптики порадовать всех граждан не могут.

Согласно данным украинского гидрометцентра, воскресенье 24 апреля отметится грозами и осадками почти по всей территории страны. Исключением станут центр, часть севера и юг — тут ожидается солнечная погода

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Прогноз погоды на Пасху
Прогноз погоды на Пасху

Отметим, что более подробный прогноз утверждает, что на Пасху в некоторых городах, например Одессе дождь пройдет в ночное время, оставив день для празднования или прогулок.

Прогноз погоды в Харькове на Пасху
Прогноз погоды в Харькове на Пасху
Прогноз погоды в Одессе на Пасху
Прогноз погоды в Одессе на Пасху
Прогноз погоды во Львове на Пасху
Прогноз погоды во Львове на Пасху
Прогноз погоды в Киеве на Пасху
Прогноз погоды в Киеве на Пасху
Прогноз погоды в Днепре на Пасху
Прогноз погоды в Днепре на Пасху

Отметим, что погода на Пасху в исторической традиции играла важную роль и, согласно приметам, позволяла нашим предкам определять на только грядущую погоду, но и урожай.

Пасхальные приметы:

  • Если небо ясное и солнца много — к хорошему урожаю, а если дождь — к качественной ржи.
  • Если дождь на Пасху — то и весна будет дождливой.
  • Если в первый день Пасхи холодно, то холод продлится еще неделю.

Дальше погода будет постепенно стабилизироваться — температура расти, а количество осадков снизится.

Прогноз погоды на 25 апреля
Прогноз погоды на 25 апреля
Прогноз погоды на 26 апреля
Прогноз погоды на 26 апреля
Прогноз погоды на 27 апреля
Прогноз погоды на 27 апреля

Ранее "Телеграф" писал, что местами дожди в Украине будут идти всю пасхальную неделю до мая. Согласно посевному календарю на апрель, в это время можно сажать картофель, лук, морковь, томаты, капусту и другие овощи и ягоды.

Теги:
#Погода #Прогноз погоды #Пасха
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