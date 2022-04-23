Зеленський розповів, що думає про загрозу ядерного удару

Президент вважає, що рф здатна на що завгодно.

Росія може використати ядерну зброю.

Про це у суботу, 23 квітня, під час пресконференції з журналістами у метро Києва заявив президент України Володимир Зеленський.

"Я не вважаю, що сьогодні у світі адекватна людина може використати ядерну зброю. Якщо керівництво рф не втратить зв'язок с з реальністю і адекватність, воно не використає ядерну зброю. Чи може це бути з боку рф? Може. Чи вірю я в це? Вірити в це не хочеться… Якщо б у України була ядерна зброя, ми б її ніколи не використали, тому що ми адекватна держава. Людину, яка вирішила б використати ядерну зброю, знесли б, її знесло б суспільство", — заявив Зеленський.

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Це не вперше Зеленський публічно заявляв про загрозу ядерного удару з боку росії. 15 квітня президент України попередив світ про те, що кривавий диктатор володимир путін може використати тактичну ядерну зброю у війні проти України.

Раніше повідомлялося, що Зеленський не стримав емоцій, говорячи про обстріл Одеси ракетами 23 квітня.