Україна відповіла Австрії на гучну заяву щодо ЄС

У МЗС нагадали, що завдяки стійкості України Європа зараз живе мирно

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на заяву австрійського міністра Олександра Шалленберга, який вважає, що Україна не має набути повноцінного членства у Євросоюзі. Українські політики дуже розчаровані висловлюваннями міністра закордонних справ Австрії.

Про це "Європейській правді" повідомив представник МЗС України Олег Ніколенко.

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За його словами, у Міністерстві вважають заяви Шалленберга стратегічно недалекоглядними і такими, що не відповідають інтересам об’єднаної Європи. На додаток, позиція глави МЗС Австрії ігнорує той факт, що більшість країн Європи підтримують членство України в ЄС.

"Україна має всі підстави вимагати об’єктивного визнання її заслуг та стратегічної ролі для ЄС. Завдяки незламній волі та сміливості президента України та українського народу Європа сьогодні може жити у світі. Без перебільшень наша держава стала форпостом захисту безпеки ЄС, європейської свободи та європейських цінностей", — Наголосили в МЗС.

Зазначимо, що Австрія допомагала Україні від початку повномасштабного вторгнення росії, відправляючи гуманітарні вантажі та екіпірування для військовослужбовців.

Також нагадаємо, що на початку квітня з офіційним візитом у Києві побував канцлер Австрії Карл Нехаммер, який намагався сприяти налагодженню контактів між українською та російською владою. Для цього політик навіть з’їздив до Москви після зустрічі із Володимиром Зеленським.