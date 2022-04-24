Укр

Украина ответила Австрии на громкое заявление насчет ЕС

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
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Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг Новость обновлена 24 апреля 2022, 15:18
Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг

В МИДе напомнили, что благодаря стойкости Украины, Европа сейчас живет мирно

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на заявление австрийского министра Александра Шалленберга, который считает, что Украина не должна получить полноценное членство в Евросоюзе. Украинские политики крайне разочарованы высказываниями министра иностранных дел Австрии.

Об этом "Европейской правде" сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко.

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По его словам, в Министерстве считают заявления Шалленберга стратегически недальновидными и не отвечающими интересам объединенной Европы. Более того, позиция главы МИД Австрии игнорирует тот факт, что большинство стран Европы поддерживает членство Украины в ЕС.

"У Украины есть все основания требовать объективного признания ее заслуг и стратегической роли для ЕС. Благодаря несокрушимой воле и смелости президента Украины и украинского народа Европа сегодня может жить в мире. Без преувеличений наше государство стало форпостом защиты безопасности ЕС, европейской свободы и европейских ценностей", — подчеркнули в МИД.

Отметим, что Австрия помогала Украине с самого начала полномасштабного вторжения россии, отправляя гуманитарные грузы и экипировку для военнослужащих.

Также напомним, что в начале апреля с официальным визитом в Киеве побывал канцлер Австрии Карл Нехаммер, который пытался поспособствовать налаживанию контактов между украинскими и российскими властями. Для этого политик даже съездил в Москву после встречи с Владимиром Зеленским.

Теги:
#Австрия #Александр Шалленберг
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