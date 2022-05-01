Долар знову зростає: курс валют в Україні
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Чорний ринок реагує на коливання ситуації у країні
Після значного падіння в суботу долар на чорному ринку зміцнився і трохи знову пішов у зріст. Своєю чергою євро та злотий також не сильно змінилися в ціні.
Оновлені дані щодо курсу долара публікує сайт "Мінфін". Згідно з ними, при купівлі долар став дорожчим на 5 копійок, а при продажі — на 7. Курс на чорному ринку на ранок 1 травня становив 33,25/33,65 грн за долар.
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Вартість євро змінилася у розділі продажу. За нього дадуть на 10 копійок менше.
У банках курс долара нижчий, ніж на чорному ринку. У рамках однієї фінустанови вартість продажу та купівлі валюти може відрізнятися залежно від виду проведення операції – готівковим чи безготівковим способом.
Як раніше писав "Телеграф", до літа вартість долара в Україні може зрости до 35 грн через шкоду від війни для економіки країни. При цьому на курсі гривні може позитивно вплинути прийняття США ленд-лізу для нашої країни. Вливання в економіку України мільярдів гуманітарної допомоги вплине на курс у довгостроковій перспективі.