Долар знову зростає: курс валют в Україні

Чорний ринок реагує на коливання ситуації у країні

Після значного падіння в суботу долар на чорному ринку зміцнився і трохи знову пішов у зріст. Своєю чергою євро та злотий також не сильно змінилися в ціні.

Оновлені дані щодо курсу долара публікує сайт "Мінфін". Згідно з ними, при купівлі долар став дорожчим на 5 копійок, а при продажі — на 7. Курс на чорному ринку на ранок 1 травня становив 33,25/33,65 грн за долар.

Новини про події у світі та Україні — у нашому Telegram

Вартість євро змінилася у розділі продажу. За нього дадуть на 10 копійок менше.

Курс валют від НБУ та на чорному ринку на 1 травня

У банках курс долара нижчий, ніж на чорному ринку. У рамках однієї фінустанови вартість продажу та купівлі валюти може відрізнятися залежно від виду проведення операції – готівковим чи безготівковим способом.

Вартість долара в українських банках на 1 травня

Вартість євро в українських банках на 1 травня

Читайте також: Категорія Новини США США придумали, без якої ще важливої речі можуть залишити росію У Вашингтоні також переконані, що це може призвести до зміцнення економіки та безпеки США

Як раніше писав "Телеграф", до літа вартість долара в Україні може зрости до 35 грн через шкоду від війни для економіки країни. При цьому на курсі гривні може позитивно вплинути прийняття США ленд-лізу для нашої країни. Вливання в економіку України мільярдів гуманітарної допомоги вплине на курс у довгостроковій перспективі.