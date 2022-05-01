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Доллар снова растет: курс валют в Украине

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Стоимость выросла на копейки Новость обновлена 01 мая 2022, 09:00
Стоимость выросла на копейки

Черный рынок реагирует на колебания ситуации в стране

После значительного падения в субботу, доллар на черном рынке укрепился и незначительно снова пошел в рост. В свою очередь евро и злотый также не сильно изменились в цене.

Обновленные данные по курсу доллара публикует сайт "Минфин". Согласно им, при покупке доллар стал дороже на 5 копеек, а при продаже — на 7. Курс на черном рынке на утро 1 мая составил 33,25 / 33,65 грн за доллар.

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Стоимость евро изменилась в разделе продажи. За него дадут на 10 копеек меньше.

Курс валют от НБУ и на черном рынке на 1 мая
Курс валют от НБУ и на черном рынке на 1 мая

В банках курс доллара ниже чем на черном рынке. В рамках одного финучреждения стоимость продажи и покупки валюты может отличаться в зависимости от вида проведения операции — наличным или безналичным способом.

Стоимость доллара в украинских банках на 1 мая
Стоимость доллара в украинских банках на 1 мая
Стоимость евро в украинских банках на 1 мая
Стоимость евро в украинских банках на 1 мая

Как ранее писал "Телеграф", к лету стоимость доллара в Украине может вырасти до 35 грн из-за ущерба от войны для экономики страны. При этом на курсе гривны может позитивно отразиться принятие США ленд-лиза для нашей страны. Вливание в экономику Украины миллиардов гуманитарной помощи повлияет на курс в долгосрочной перспективе.

Теги:
#Евро #Доллар #Курс валют #Курс доллара #Злотый
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