Путінський топ-пропагандист приїхав до Маріуполя: у мережі просять "пару прильотів"
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Російський телеведучий приїхав до Маріуполя, щоб складати нові небилиці для росіян
У вівторок, 3 травня, стало відомо про приїзд у тимчасово окупований російськими загарбниками Маріуполь пропагандиста Володимира Соловйова.
Як пише Телеграм-канал Інсайдер UA, рупор кремля приїхав у місто, щоб зняти нові пропагандистські сюжети про "звірства українців" для показу росіянам, які й так "нашпиговані" дезінформацією про так звану "спецоперацію" в Україні.
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"Соловйов приїхав до Маріуполя, щоб складати нові небилиці для російської вати. Можна пару прильотів прямо за цим місцем? На двох дебілів стане менше", — пишеться в пості.
На фото, представлене нижче, Володимира Соловйова зображено з ватажком так званої "ДНР" Денисом Пушиліним.
3 травня стало відомо, що, попри обіцянки путіна не штурмувати "Азовсталь" у Маріуполі, російські загарбники розпочали наступ на комбінат. За словами журналіста Андрія Цаплієнка, перед початком штурму маріупольської "Азовсталі" російська авіація протягом кількох годин безупинно бомбила територію заводу.
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