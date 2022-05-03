Путінський топ-пропагандист приїхав до Маріуполя: у мережі просять "пару прильотів"

Російський телеведучий приїхав до Маріуполя, щоб складати нові небилиці для росіян

У вівторок, 3 травня, стало відомо про приїзд у тимчасово окупований російськими загарбниками Маріуполь пропагандиста Володимира Соловйова.

Як пише Телеграм-канал Інсайдер UA, рупор кремля приїхав у місто, щоб зняти нові пропагандистські сюжети про "звірства українців" для показу росіянам, які й так "нашпиговані" дезінформацією про так звану "спецоперацію" в Україні.

Надійне джерело новин про війну – підпишись на наш Telegram

"Соловйов приїхав до Маріуполя, щоб складати нові небилиці для російської вати. Можна пару прильотів прямо за цим місцем? На двох дебілів стане менше", — пишеться в пості.

На фото, представлене нижче, Володимира Соловйова зображено з ватажком так званої "ДНР" Денисом Пушиліним.

На фото - Соловйов із ватажком так званої "ДНР" Денисом Пушиліним

Читайте також: Категорія Новини Росії Відомий співак шансону принизив путінського пропагандиста Соловйова: "Фільтруй хрюканину" Російський шансоньє Олександр Новіков зрозуміло пояснив телеведучому, у чому той не правий

3 травня стало відомо, що, попри обіцянки путіна не штурмувати "Азовсталь" у Маріуполі, російські загарбники розпочали наступ на комбінат. За словами журналіста Андрія Цаплієнка, перед початком штурму маріупольської "Азовсталі" російська авіація протягом кількох годин безупинно бомбила територію заводу.