Ізоляція росії світом та повернення Криму: головні заяви Зеленського з виступу на CEO Council Summit
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Гарант переконаний у перемозі України над росією
У середу, 4 травня, на сімдесятий день повномасштабного вторгнення росії президент України Володимир Зеленський виступив на сесії "Wall Street Journal CEO Council Summit". Під час свої промови гарант розповів про те, що зараз відбувається в країні, про підтримку союзників та про подальші плани українського керівництва по завершенню війни з країною-агресором.
"Телеграф" зібрав найгучніші заяви Верховного Головнокомандувача України Володимира Зеленського:
- Що потрібно, аби перемогти росію? Перше — повна ізоляція агресора, повна економічна ізоляція. Друге — достатня допомога Україні, щоб ми могли вистояти в цій війні за свободу і наші права, — зазначив Зеленський. — Третє — відбудова всього зруйнованого війною.
- Наша задача номер один — це відправити і дотиснути війська рф на ті території, де вони були до 24 лютого. Ми розуміємо, що відновити територіальну цілісність повністю на тимчасово окупованому півострові Крим буде складно, і все ж таки, я вважаю, що ми зможемо потім, показавши свою міцність, а ми її демонструємо, потім перейти на дипломатичний шлях, тому що будь-яка війна закінчується дипломатією
- У будь-якому випадку все одно закінчиться тим чи іншим форматом перемовин.
- Сьогодні бажано зробити перший етап (війни – ред. редакцією) було, і ми його зробили — зупинити росію, її просування вперед. Ми це зробили. Другий етап — максимально зробити так, щоб росія відійшла з нашої території. Зараз ми знаходимося у другому етапі.
- Ми не підемо на заморожений конфлікт. Я прийшов в президенти, коли був Мінськ-1, Мінськ-2, були відповідні документи, які порушувалися, значить, я можу сказати, що це були не серйозні документи. Були домовленості на папері, це був заморожений конфлікт. Я проти, такого документа у нас точно не буде.
- В уявленні російського населення їхня армія найпотужніша у світі завдяки внутрішній їхній політиці. І так само як і в уявленні лідера рф, що у них найпотужніша армія. Мені здається, я можу описати їхню армію краще, ніж вони, тому що у нас вони воювали, а на їхній території вони тільки про ці "героїчні" вчинки чули по телевізору.
- Вони не можуть сказати своєму суспільству, що вони програли нашому об'єднанню і програли сучасності, їхня армія була до цього не готова. Так, можна нас зруйнувати повністю, спалити, але з точки зору воєнної тактики взяти вони нас не змогли та не зможуть.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що напередодні український президент Володимир Зеленський спільно з прем'єр-міністром Британії Борисом Джонсоном вперше з дня повномасштабного вторгнення росії виступ перед Верховною Радою.
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