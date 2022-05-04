Ізоляція росії світом та повернення Криму: головні заяви Зеленського з виступу на CEO Council Summit

Гарант переконаний у перемозі України над росією

У середу, 4 травня, на сімдесятий день повномасштабного вторгнення росії президент України Володимир Зеленський виступив на сесії "Wall Street Journal CEO Council Summit". Під час свої промови гарант розповів про те, що зараз відбувається в країні, про підтримку союзників та про подальші плани українського керівництва по завершенню війни з країною-агресором.

"Телеграф" зібрав найгучніші заяви Верховного Головнокомандувача України Володимира Зеленського:

Що потрібно, аби перемогти росію? Перше — повна ізоляція агресора, повна економічна ізоляція. Друге — достатня допомога Україні, щоб ми могли вистояти в цій війні за свободу і наші права, — зазначив Зеленський. — Третє — відбудова всього зруйнованого війною.

Наша задача номер один — це відправити і дотиснути війська рф на ті території, де вони були до 24 лютого. Ми розуміємо, що відновити територіальну цілісність повністю на тимчасово окупованому півострові Крим буде складно, і все ж таки, я вважаю, що ми зможемо потім, показавши свою міцність, а ми її демонструємо, потім перейти на дипломатичний шлях, тому що будь-яка війна закінчується дипломатією

У будь-якому випадку все одно закінчиться тим чи іншим форматом перемовин.

Сьогодні бажано зробити перший етап (війни – ред. редакцією) було, і ми його зробили — зупинити росію, її просування вперед. Ми це зробили. Другий етап — максимально зробити так, щоб росія відійшла з нашої території. Зараз ми знаходимося у другому етапі.

Ми не підемо на заморожений конфлікт. Я прийшов в президенти, коли був Мінськ-1, Мінськ-2, були відповідні документи, які порушувалися, значить, я можу сказати, що це були не серйозні документи. Були домовленості на папері, це був заморожений конфлікт. Я проти, такого документа у нас точно не буде.

В уявленні російського населення їхня армія найпотужніша у світі завдяки внутрішній їхній політиці. І так само як і в уявленні лідера рф, що у них найпотужніша армія. Мені здається, я можу описати їхню армію краще, ніж вони, тому що у нас вони воювали, а на їхній території вони тільки про ці "героїчні" вчинки чули по телевізору.

Вони не можуть сказати своєму суспільству, що вони програли нашому об'єднанню і програли сучасності, їхня армія була до цього не готова. Так, можна нас зруйнувати повністю, спалити, але з точки зору воєнної тактики взяти вони нас не змогли та не зможуть.

Виступ Зеленського виступу на сесії Wall Street Journal CEO Council Summit

Раніше "Телеграф" повідомляв, що напередодні український президент Володимир Зеленський спільно з прем'єр-міністром Британії Борисом Джонсоном вперше з дня повномасштабного вторгнення росії виступ перед Верховною Радою.