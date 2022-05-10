"Історична особистість", "Аби про кого анекдот про "між крапельками" не придумають": українці реагують на смерть Кравчука

Як в Україні сприйняли новину про смерть першого глави держави

У вівторок, 10 травня, стало відомо про смерть першого президента незалежної України Леоніда Кравчука. Представники української політики та громадські діячі висловили свої співчуття.

Так глава Офісу президента Андрій Єрмак назвав це сумною новиною та великою втратою.

"Леонід Макарович був мудрим патріотом України, справді історичною фігурою у здобутті нашої Незалежності", — написав він.

Відреагував на смерть Кравчука та колишній спікер парламенту Дмитро Разумков.

"Його життя було наповнене різними знаковими подіями та рішеннями. Проте він до останнього залишався вірним своїй країні та прагнув своїм досвідом і знаннями зробити наше життя кращим. І йому це вдавалося", — зазначив Разумков.

Також на новину відреагував експрем’єр України Володимир Гройсман, який згадав, що Кравчук говорив про росію.

Журналіст Мілан Леліч у своєму Фейсбуку пригадав, як колись брав у Кравчука інтерв’ю.

"Леонід Макарович був, м’яко кажучи, суперечливим політичним персонажем. Але при цьому яскравим персонажем, свого роду прототипом модернового українського політика. Аби про кого анекдот про "між крапельки" не придумають", — написав він.

Відреагував на новину і блогер Антон Ходза, який згадав, що нещодавно також помер перший глава Білорусі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чим запам’ятався Леонід Кравчук, а також що він говорив про росію та її війну проти України.