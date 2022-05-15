Знову під наглядом: на дорогах України вмикають камери — відома дата

Водіям варто бути акуратними

В Україні знову запрацюють камери фіксації порушень правил дорожнього руху. На початок 2022 року їх було майже три сотні.

Як повідомили в поліції, запрацюють усі, крім тих, які знаходяться на окупованих територіях. Про це розповів голова МВС Денис Монастирський.

Тестування завершується наприкінці цього тижня і вже з понеділка 16 травня камери увімкнуть. Окремо міністр зазначив, що камери запрацюють і у вже звільнених від окупантів населених пунктах.

На дорогах стане більше патрулів

За безпекою на дорогах слідкуватимуть не лише камери. Ті частини Нацгвардії, які залучалися до відбиття навали росіян, у регіонах, де є така можливість, відновлюють поліцейські функції. Серед них і патрулювання.

Але виїхати на дорогу для автомобіліста чи мотоцикліста зараз може бути проблематичним – в Україні відчувається брак палива – його ціна зростає, а на заправках збираються черги. Поліпшити ситуацію можуть постачання із заходу, очікується, що через румунські та польські порти в країну поставлятимуть паливо.

Як раніше писав "Телеграф", до кінця травня у Києві планують розв'язати проблему дефіциту, але першочергово паливо буде доступне не всім.