Знову під наглядом: на дорогах України вмикають камери — відома дата
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Водіям варто бути акуратними
В Україні знову запрацюють камери фіксації порушень правил дорожнього руху. На початок 2022 року їх було майже три сотні.
Як повідомили в поліції, запрацюють усі, крім тих, які знаходяться на окупованих територіях. Про це розповів голова МВС Денис Монастирський.
Тестування завершується наприкінці цього тижня і вже з понеділка 16 травня камери увімкнуть. Окремо міністр зазначив, що камери запрацюють і у вже звільнених від окупантів населених пунктах.
На дорогах стане більше патрулів
За безпекою на дорогах слідкуватимуть не лише камери. Ті частини Нацгвардії, які залучалися до відбиття навали росіян, у регіонах, де є така можливість, відновлюють поліцейські функції. Серед них і патрулювання.
Але виїхати на дорогу для автомобіліста чи мотоцикліста зараз може бути проблематичним – в Україні відчувається брак палива – його ціна зростає, а на заправках збираються черги. Поліпшити ситуацію можуть постачання із заходу, очікується, що через румунські та польські порти в країну поставлятимуть паливо.
Як раніше писав "Телеграф", до кінця травня у Києві планують розв'язати проблему дефіциту, але першочергово паливо буде доступне не всім.