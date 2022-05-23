У росії заговорили про обмін бійців з "Азовсталі" - в Україні натякають на Медведчука

Захисників багатостраждального міста хочуть "судити" у Донецьку

росія допускає ймовірність обговорення з Україною обміну полонених захисників із маріупольської "Азовсталі".

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Про це у понеділок, 23 травня, не розголошуючи деталей, заявив заступник глави міністерства закордонних справ рф андрій руденко, — пишуть росЗМІ.

Раніше радник міністра Міністерства внутрішніх справ Віктор Андрусів, заявив, що Україна наразі веде активний переговорний процес із російською стороною щодо обміну українських героїв-захисників Маріуполя на нардепа Віктора Медведчука, підозрюваного у державній зраді.

Саме через це, за словами Андрусіва, Медведчук і вирішив пролити ясність у історію про те, як експрезидент України Петро Порошенко заробляв на війні.

Водночас у росії вже встигли відреагувати на інформацію щодо ймовірного обміну бійців із "Азовсталі" на українського політика який зараз перебуває під вартою. Зокрема, речник кремля дмитро пєсков заявив, що це зовсім різні категорії, тож "говорити про це навряд чи можна".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що ватажок бойовиків на Донбасі денис пушилін заявив, що на українських військовослужбовців, які з перших днів війни з росією тримали оборону Маріуполя від загарбників і були евакуйовані на окуповані території, чекає трибунал.